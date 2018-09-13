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Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши
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Появился уникальный снимок галактики из созвездия Чаши

Снимок галактики из созвездия Чаши
04:41 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: eso.org

Новости науки: Снимок галактики был получен в рамках программы "Космические сокровища".

Галактика находится на расстоянии 65 миллионов световых лет от Земли.

Об этом  сообщает сайт Европейской южной обсерватории (ЕЅО).

"В спиральных рукавах галактики можно заметить многочисленные пылевые волокна и области звездообразования, а также яркий диск, который состоит из молодых горячих звезд. Галактика находится в выгодном ракурсе по отношению к Земли, что позволяет астрономам прямо осматривать ее центральную часть и область самого ее центра, в котором находится сверхмассивная черная дыра", - говорится в сообщении.

Напомним. ESO - крупнейшая межправительственная астрономическая организация в Европе и самая наземная астрономическая обсерватория. В нее входят 15 государств-членов: Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания, а также принимающего государства Чили и Австралия как стратегические партнеры.

ESO осуществляет амбициозную программу, ориентированную на проектирование, строительство и эксплуатацию мощных наземных наблюдательных объектов, позволяют ученым делать важные научные открытия. ESO также играет ведущую роль в продвижении и организации сотрудничества в области астрономических исследований. ESO управляет тремя уникальными местами наблюдения мирового класса в Чили. Сейчас ESO создает 39-метровый очень большой телескоп ELT, который станет "самым большим глазом на небе".

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Все по теме:

Новости науки, ESO, Космос, Снимок галактики, Созвездие Чаши.
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