Предлагаем вашему вниманию самые поразительные археологические находки в истории человечества.

Возможно, археолог — не самая захватывающая дух профессия, но и в ней определенно есть свои волнительные моменты. Конечно, не каждый день археологи находят ценные мумии, но периодически можно наткнуться на нечто действительно удивительное, будь то древние компьютеры, огромные подземные армии или таинственные останки. Предлагаем вашему вниманию самые поразительные археологические находки в истории человечества.