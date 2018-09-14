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SpaceX определилась с кандидатом для полета на орбиту Луны

SpaceX
05:46 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: pixabay.com

Новости науки: Компания обещала раскрыть имя своего первого космического туриста и другие подробности в понедельник, 17 сентября.

SpaceX выбрала своего первого туриста, которому предстоит сделать виток вокруг Луны на космическом корабле компании.

Об этом сообщается в четверг на сайте SpaceX, передает УНН.

"SpaceX зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту нашего транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим о путешествиях в космос", — информировала возглавляемая Илоном Маском компания.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что SpaceX откладывает с конца нынешнего до середины 2019 года первый коммерческий запуск своего космического корабля с людьми на орбиту Луны. Газета ссылалась на официального представителя компании Джеймса Глисона, который, однако, не раскрыл причины такого шага. "SpaceX по-прежнему планирует отправить частное лицо, чтобы совершить виток вокруг Луны. Интерес к этому со стороны многих заказчиков растет", — уточнил Глисон.

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Новости науки, SpaceX, Космос, Луна, Полет на орбиту Луны.
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