В древности солнечные затмения, звездопады и кометы воспринимались как предвестники грядущих катастроф и дурные знамения.

В древности солнечные затмения, звездопады и кометы воспринимались как предвестники грядущих катастроф и дурные знамения. С тех пор прошли многие столетия: сегодня наука способна объяснить практически любое астрономическое явление, а прогресс позволяет всем желающим исследовать тайны далекого космоса, не покидая Землю. На Discovery Channel по средам, в 22:00 выходит программа «Как устроена Вселенная», которая рассказывает и показывает, как зарождалась, развивалась и функционирует наша Галактика — и другие, подобные ей. Однако удивительные небесные феномены все равно не потеряли своего очарования: ежегодно сотни людей собираются вместе, чтобы понаблюдать за редчайшими астрономическими явлениями.