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Ученые пересмотрели гипотезу происхождения Британских островов

Британские острова
17:00 Пт, 14 Сентябрь 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Ученые из Плимутского университета в Англии выяснили, что часть Англии имеет общее геологическое прошлое с Францией.

Великобритания и Ирландия, а также территории, которыми владеет британская корона, отделены от континентальной Европы Северным морем и проливами Ла-Манш и Па-де-Кале. Конкретно Ла-Манш разделяет Англию и Францию. Ученые долгое время предполагали, что территория Великобритании образовалась в результате столкновения древнего континента Лаврентия с микроконтинентом, или террейном, Авалония. И случилось это более 400 миллионов лет назад.

Однако геологи из Плимутского университета в Англии пришли к выводу, что в образовании Британских островов свою роль также сыграла Арморика — часть континента на северо-западе нынешней Франции. Скорее всего, кусок Арморики откололся от основного континента и со временем примкнул к Британским островам. Работа с выводами ученых опубликована в журнале Nature Communications.

Исследователи изучали свойства минералов и обнаженной породы в различных частях графств Девон и Корнуолл. Они посетили 22 точки, в которых когда-то давно, сотни миллионов лет назад, происходили геологические явления вроде извержения вулканов. Благодаря им, магма с глубины 100 километров поднялась на поверхность. Она и была предметом изучения исследователей.

На рисунке показано, как могли образоваться Британские острова согласно новой гипотезе / ©Plymouth University

Сначала геологи анализировали образцы методом рентгенофлуоресценции, а затем растворяли их в кислоте для подробного изотопного анализа. Получившиеся результаты сопоставили с данными других исследований, в ходе которых изучались породы остальной части Великобритании и континентальной Европы.

Как оказалось, существует четкая граница на территории двух графств, к северу от которой состав пород схож с составом пород остальной части Англии, а вот к югу геологически связан с Францией и континентальной Европой. Граница проходит от устья ручья Экса на востоке до города Камелфорда на западе. Это открытие отчасти объясняет, почему на юго-западе Англии присутствует много железа и вольфрама — как и в Бретани, регионе на северо-западе Франции.

Ученые уже знали, что сотни тысяч лет назад из Англии во Францию можно было пройти пешком, ведь Ла-Манш образовался в период плейстоцена, когда из-за наводнений был смыт перешеек, соединявший Британию и континент. Впрочем, предположить, что геологическая связь между Францией и Англией столь тесная, никто не мог.

Изучение пород — важная часть науки, которая помогает нам рисовать облик прошлого планеты. В 2017-м геологи обнаружили в Канаде породы, датированные возрастом 4,2 миллиарда лет — древнейшие из когда-либо найденных. Это практически ровесники самой Земли, которой по оценкам исследователей около 4,54 миллиарда лет.

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Новости науки, Англия, Британские островова, Геология, Ла Манш, Происхождения, Ученые, Франция.
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