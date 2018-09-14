В Гарварде вручили Шнобелевские премии

В Гарварде состоялось вручение Шнобелевской премии, которая вручается за открытия, которые "сначала вызывают смех, а затем заставляют задуматься". Размер денежного вознаграждения в этом году составил традиционные 10 триллионов зимбабвийских долларов. Полный список лауреатов опубликован на сайте премии.

Премия в области экономики досталась ученым из Канады, США, Китая и Сингапура, которые исследовали эффективность использования работниками кукл-вуду против привередливого начальника. Оказалось, что куклы помогают успокоиться, а вот в борье с начальниками - не эффективны.

Премия по медицине досталась ученым из США, которые доказали эффективность катания на американских горках для избавления от камней в почках. Премия по антропологии вручена исследователям из Швеции, Румынии, Дании, Нидерландов, Германии, Великобритании, Индонезии и Италии, которые доказали, что шимпанзе в зоопарке так же же эффективно копируют действия посетителей, как и посетители – действия шимпанзе.

Группа ученых под руководством Пауля Бехара получила премию по биологии за доказательство того, что феромоны единственной самки дрозофилы могут испортить бокал вина и что люди могут почувствовать эти феромоны даже в малых количествах.

Португальские ученые забрали премию по химии за исследование того, может ли слюна человека использоваться в качестве чистящего средства. Приз в номинации "медицинское образование" получил Акира Хориучи за работу, посвященную тем данным, которые он смог извлечь в процессе самоколоноскопии в сидячем положении.

Группа ученых из Австралии, Великобритании и Сальвадора получила премию по литературе за доказательство того, что большинство людей, которые пользуются сложными товарами, не читают инструкции к ним. Премия в категории "питание" была вручена за вывод о том, что количество калорий, которые можно получить при употреблении в пищу человеческого мяса, гораздо ниже, чем в случае с другими мясными диетами.

Шнобелевская премия мира вручена за количественные измерения частоты, причин и последствий перебранок и проклятий при вождении автомобиля. Лауреаты премии в области репродуктивной медицины доказали эффективность использования почтовых марок для определения ночной эрекции.