Ученые составили подробный план колонизации Марса

Идея построить базу для колонизации Марса и стать межпланетным видом была темой для обсуждений на протяжении десятилетий. Впрочем, до активных действий дело так и не дошло. Однако, теперь появился хотя бы план колонизации. Ученые Федеральной политехнической школы Лозанны в Швейцарии описали пошаговую инструкцию, как создать на соседней планете надежную исследовательскую станцию.

Как пишет журнал Discover, детальный план описывает, как долететь до Марса, установить там лагерь и создать среду, которая была бы пригодной для жизни людей в долгосрочной перспективе. Взяв на вооружение такую инструкцию, ученые смогут, наконец, начать планировать долгожданную колонизацию Красной планеты. Конечно, на воплощение замысла понадобится много лет.

Однако, формулировка стратегии – это уже что-то. Первым этапом в построении колонии на Марсе, конечно, было бы обнаружение места на планете, наиболее пригодного для выживания. Ученые обращают внимание на полюса планеты, где сосредоточены большие запасы льда, которые накапливались много тысяч лет. Этот лед содержит значительное количество замерзшей воды, которую потенциально можно добыть и подготовить для употребления людьми.

На полюсах также есть много других полезных ресурсов, таких как углекислый газ, железо, алюминий, кремний, сера. Их можно использовать для производства, например, стекла, кирпича, пластика и других необходимых в строительстве материалов. В конце концов, приложив усилия, можно будет даже использовать водород и метан на планете для производства топлива.

Впрочем, все эти ресурсы, как и пригодная для жизни среда, не будут доступны для первых колонистов сразу. Поэтому сначала швейцарские ученые предлагают отправить на Марс групу роботов, которые бы начать строительство до прибытия людей. Второй этап – построение марсианской базы. Она должна состоять из трех частей: центрального ядра, трех капсул и массивного купола, который бы все это накрывал.

Центральное ядро базы должно быть 12,5 метров высотой и 5 метров в диаметре. Оно должно служить в качестве небольших, но достаточных жилых помещений для астронавтов. Три капсулы вокруг ядра будут играть роль воздушных пробок – переходов, соединяющих ядро с поверхностью Марса и минимизирующих перепад атмосферного давления между ними. А огромный купол из полиэтиленового волокна должен быть покрыт 5 метрами льда, которые будут закрывать всю площадь базы. Это нужно для того, чтобы защитить колонию от космической радиации, а также отрегулировать воздушное давление.

Как только роботы закончат строить базу, на Марс отправится экипаж из шести человек. Лучше всего запустить эту миссию во время марсианского полярного лета, когда солнечный свет будет сохраняться в течение 288 дней.

Конечно, астронавтам будут нужны запасы пищи и элементов питания, чтобы пережить такое продолжительное лето. А также пригодятся реакторы, которые бы смогли производить энергию из марсианских элементов, таких как торий. Прожив на марсианской базе 9 месяцев, команда должна вернуться на Землю, что стало бы первой в истории пилотируемой миссией на Марс. Но на этом все не заканчивается.

Вторая миссия ставила бы целью вывести на орбиту системы кранов, разработаные для того, чтобы оставаться на орбите планеты и транспортировать материалы с космических кораблей на исследовательскую базу на марсианской поверхности. Каждый кран многоразового использования будет способным разгружать оборудование для шести различных миссий одновременно, что ускорит процесс колонизации.

Издание отмечает, что план швейцарских ученых для Марса на бумаге на первый взгляд кажется идеальным. Но в нем все же есть просчеты. К примеру, чтобы построить описанную марсианскую базу, нужно 110 тонн оборудования. И сегодня не существует ракет, способных нести такой большой груз. Также план не учитывает возможность возникновения непредвиденных ситуаций, которые могли бы остановить или затормозить колонизацию. Впрочем, формулировка четкого плана действий – это движение в правильном направлении.