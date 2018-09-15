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Ученые научились находить места рождения звезд Млечного Пути

Места рождения звезд Млечного Пути
10:45 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Звезды образуются в регионах, известных как "звездные ясли", но в итоге они путешествуют по галактическому диску вдали от мест, где родились.

Исследователи разработали способ, с помощью которого можно проследить историю звездного формирования. Международная команда исследователей под руководством Ивана Минчева из Потсдамского астрофизического института (AIP) нашла способ для вычисления места рождения звезд в Галактике. Это одна из главных целей в области галактической археологии, работающей над реконструкцией истории формирования Млечного Пути. Работа ученых опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Уже давно известно, что звезды в галактических дисках постепенно уходят из мест своего рождения благодаря феномену радиальной миграции. Это движение через Галактику серьезно затрудняют предположения об истории формирования Млечного Пути. На радиальную миграцию влияет множество параметров: например, размер и скорость галактического бара, количество и форма спиральных рукавов в галактическом диске, а также частота столкновений меньших галактик с Млечным Путем за последние десять миллиардов лет и их соответствующие массы.

Чтобы обойти эти препятствия, ученые разработали метод, с помощью которого можно узнать историю галактических миграций при помощи возраста и химического состава звезд. Они использовали устоявшуюся информацию о том, что звездное образование в галактическом диске постепенно прогрессирует по направлению к его внешним границам, учитывая, что звезды, образовавшиеся в определенном месте и в определенное время, имеют отчетливые модели химического состава. Следовательно, если возраст и химический состав (например, содержание железа) звезды можно точно измерить, то возможно и определить место ее рождения в галактическом диске без дополнительных предположений с помощью моделей.

Команда изучила около 600 звезд из солнечных окрестностей при помощи спектрографа высокого разрешения HARPS, установленного на 3,6-метровом телескопе в обсерватории ESO Ла-Силья в Чили. Благодаря точным измерениям возраста и обилия железа, астрономы обнаружили, что эти звезды родились в разных регионах галактического диска. Самые старые из них образовались в его центральных частях.

Исследователи используют этот метод для вычисления места рождения даже тех звезд, которые не входили в их первую работу. Например, учитывая возраст Солнца (4,6 миллиарда лет) и количество железа в его составе, можно вычислить, что звезда родилась примерно на две тысячи световых лет ближе к галактическому центру по сравнению с ее нынешним расположением.

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Новости науки, Звезды, Космос, места рождения звезд Млечного Пути, Млечный путь, Рождения, Ученые.
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