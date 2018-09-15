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Астронавт NASA сделал снимок урагана "Флоренс" из космоса (Видео)

Ураган "Флоренс"
13:23 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Жертвами урагана уже стали пять человек.

NASA опубликовало снимок урагана "Флоренс", который обрушился на побережье США. Как сообщается на сайте агентства, снимок был сделан астронавтом Рики Арнольдом, который на данный момент находится на борту Международной космической станции, 14 сентября.

Несмотря на то, что по мере продвижения ураган уменьшился до тропического шторма, в результате обрушения "Флоренс" в штате Северная Каролина погибли пять человек, более 500 домов в прибрежных районах были отключены от электросетей или разрушены.

Ранее метеорологическая служба США предупредила об усилении урагана "Флоренс", приближающегося к восточному побережью США. В штатах Вирджиния, Южная Каролина и Северная Каролина ввели чрезвычайное положение. Власти трех штатов приняли решение об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением шторма.

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Новости науки, "Флоренс", Астронавт, Космос, НАСА, Снимок, Ураган, Фото.
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