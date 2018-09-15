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Шнобелевская премия-2018: названы все победители премии

Шнобелевская премия 2018
18:13 Сегодня Телеграф
segodnya.ua

Новости науки: Лауреатам 28-й по счету церемонии раздали награды.

Шуточную Шнобелевскую премию-2018 за сомнительные достижения в науке вручили ученым в Гарвардском университете. Лауреатам 28-й по счету церемонии выдали символ премии – 10 триллионов зимбабвийских долларов (валюта не эмитируется с 2009 года).

Шнобелевская премия 2018 – победитель в химии

Коллективную премию получили исследователи, изучившие возможности использования человеческой слюны для очищения грязных поверхностей.

Шнобелевская премия 2018 – победитель в репродуктивной медицине

Исследование, победившее в этой номинации, известно с 1980-го года. Его авторы Джон Барри (John M. Barry), Брюс Бланк (Bruce Blank) и Мишель Буало (Michael Boileau) предложили бюджетный вариант определения органических нарушений эрекции: он заключается в использовании кольца почтовых марок, которые наклеиваются на пенис в состоянии покоя. Если к утру полоска останется целостной, это свидетельствует о наличии нарушений.

Шнобелевская премия 2018 – победитель в медицине

В этой номинации премию получили американцы Марк Митчелл (Marc A. Mitchell) и Дэвид Уортингер (David D. Wartinger) за проверку гипотезы, что катание на американских горках может ускорить выход камней из почек. При этом, согласно результатам исследования, на результат влияет номер вагона, в котором едет пациент: поездка в самом последнем вагончике увеличивает вероятность успеха с 16 до 64% по сравнению с первым.

Шнобелевская премия 2018 – победитель в медицинском образовании

Награду получил японский исследователь Акира Хориучи (Akira Horiuchi) за работу о результатах само-колоноскопии. Ученый практическим образом доказал, что для этой процедуры пригоден разработанный японской фирмой детский колоноскоп.

Шнобелевская премия 2018 – победитель в биологии

Премию по биологии выиграли ученые из Шведской академии сельскохозяйственных наук: они доказали, что человек на вкус может определить вино, в котором побывала муха, так как он способен различить феромоны самки дрозофилы даже в минимальной концентрации. Антропология В номинации выиграла еще одна коллективная работа. Ее авторы доказали, что посетители в зоопарке копируют поведение шимпанзе, как и шимпанзе копируют поведение посетителей.

Шнобелевская премия 2018 – победитель в области питания

Британец Джеймс Коул (James Cole) обосновал предположение, что калорийность питания при каннибализме в период палеолита была значительно ниже, чем в случае соблюдения диеты с употреблением в пищу других сортов мяса. Средняя калорийность человеческого тела не шла в сравнение с калорийностью, например, бизона, и не могла удовлетворить потребности даже небольшой группы людей в течение одного дня.

Шнобелевская премия 2018 – победитель в экономике

Премию присудили группе канадских исследователей, изучивших эффективность использования кукол вуду против несправедливого начальства. Ученые постановили, что такие сеансы безвредны для самих начальников, но приносят облегчение и чувство восстановленной справедливости их подчинённым.

Шнобелевская премия 2018 – победитель в литературе

Литературная премия досталась ученым под руководством Алтеа Блейклер (Alethea L Blackler), доказавшим, что люди чаще всего не читают инструкции к сложным товарам и не используют все их возможности. В результате опроса они также установили, что мужчины читают инструкции чаще, чем женщины, а молодые люди изучают их реже, чем зрелые.

Шнобелевская премия 2018 – победитель премии мира

В этой номинации победил коллектив исследователей, изучивших ругательства и крики водителей во время дорожного движения. Они провели более тысячи наблюдений и сделали вывод, что на поведение водителя влияют его уровень стресса, усталость и индивидуальные особенности.

Шнобелевская премия (Ig Nobel Prize) вручается ежегодно начиная с 1991 года за забавные научные достижения, которые "сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься". Среди ее лауреатов есть и нобелевские. Например, британско-российский физик Андрей Гейм получил ее в 2000 году за исследование использования магнитов для левитации лягушки.

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Новости науки, Альманах 2018, Награда, Победители, Премия, Шнобелевская премия.
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