Ученые снова отложили запуск на МКС грузового корабля "Конотори-7"

Пуск был назначен на раннее утро 15 сентября; до этого его перенесли с 11 сентября. В качестве причины JAXA оба раза называет технические неполадки.

Грузовик должна доставить на МКС ракета Н2В. "Конотори-7" везет на станцию капсулу, в которой на Землю отправятся результаты экспериментов, проведенных на станции. Сам грузовик должен собрать космический мусор и вместе с ним сгореть в атмосфере. Новая дата пуска пока не назначена.