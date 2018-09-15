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Ученые снова отложили запуск на МКС грузового корабля "Конотори-7"

Космический корабль
19:09 Сегодня Телеграф
ukrinform.ru
Фото: pixabay.com

Новости науки: Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) отложило отправку на МКС грузового корабля "Конотори-7".

Пуск был назначен на раннее утро 15 сентября; до этого его перенесли с 11 сентября. В качестве причины JAXA оба раза называет технические неполадки.

Грузовик должна доставить на МКС ракета Н2В. "Конотори-7" везет на станцию капсулу, в которой на Землю отправятся результаты экспериментов, проведенных на станции. Сам грузовик должен собрать космический мусор и вместе с ним сгореть в атмосфере. Новая дата пуска пока не назначена.

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