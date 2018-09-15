Ученые рассказали, когда начнется заселение Луны

момента, как последний человек, капитан Джин Сернан, ступил на Луну, прошло уже без малого 46 лет. Но в последнее время идея о возвращении людей на земной спутник обрела новую жизнь. Дональд Трамп в конце прошлого года подписал соответствующую директиву. Илон Маск и Джеф Безос вообще заявляли о том, что неплохо бы человечеству уже иметь на Луне постоянную базу.

Однако, какой она будет? Вариантов на самом деле немало. Ученые, корпорации и космические агентства по всему миру всерьез работают в этом направлении. Кто-то предлагает строить обиталища на поверхности, кто-то – станции на орбите нашего спутника.

Глубокий черный космос

Одной из последних и чуть ли не самых амбициозных затей стала Deep Space Gateway – проект небольшой лунной орбитальной станции, который NASA собирались строить совместно с другими космическими агентствами Европы, России, Японии, Китая. Deep Space Gateway должна была стать перевалочной базой на пути к более далеким объектам – Марсу, поясу астероидов. Название проекта, правда, изменилось. Сейчас это Lunar Orbital Platform-Gateway (LOP-G). Зато суть та же.

Согласно рабочему дизайну, LOP-G будет включать в себя силовые и движущие элементы (power and propulsion element), жилой модуль, логистические элементы и тамбур. NASA заявляют, что построят станцию в 2020-х. На проект уже даже выделили бюджеты. Только в 2019 году на проект выделят полмиллиарда долларов, а за пять лет собираются вложить $2,7 млрд. Примерно на те же деньги Украина каждый год импортирует угля для электростанций.

Европа. Село. Луна

Если США рассматривают вариант строительства окололунной станции, то Европе больше по душе идея возведения базы непосредственно на поверхности земного спутника. Moon Village – это некоммерческая ассоциация, главная цель которой – сделать все возможное для создания на Луне постоянной базы. Один из ее главных идеологов – глава Европейского космического агентства Жан Ворнер. А в Ассоциацию входят около 150 структур - государственных, научных, промышленных, – из более, чем 30 стран.

Есть среди них и Украина, которую представляет Конструкторское бюро “Южное” (КБЮ). У КБЮ есть и собственная разработка модели лунной базы. Просчитано все, начиная с ракеты носителя, лунной орбитальной станции или, скажем, посадочной платформы, заканчивая помещениями для жизни и работы экипажа.

По задумке конструкторов, помещения эти могут быть двух типов: вертикальные и горизонтальные. Представьте себе комфортабельный гараж длиной 6 и высотой-шириной 3 метра. Вот вам и горизонтальный блок. Вертикальный должен быть больше: 6 метров в высоту и пять в длину-ширину. Помимо этого, лунная база от украинских инженеров должна быть оснащена роверами, транспортными средствами и аппаратами для зондирования. В отличие от зарубежных проектов, взглянуть на разработку и “погулять” по базе на Луне можно уже сейчас – КБЮ приготовили виртуальный тур и готовятся показать его через две недели на Interpipe TechFest в Днепре. А вот со сроками реализации самого проекта пока не ясно.

Надувной дом

Несколько лет назад NASA озаботились расширением площади МКС. Весной 2016 года к станции пришвартовался грузовой корабль Dragon с модулем BEAM в багажнике. Разработанный компанией Bigelow Aerospace модуль был не простой, а… надувной. Этакий воздушный шарик в космосе. Экипаж станции закачал внутрь модуля воздух, получив таким образом дополнительную комнату 4х3 метра для проведения экспериментов.

Все прошло удачно, Bigelow и NASA задумались об использовании подобного решения для лунной программы. Правда, старый BEAM для этих целей уже не годился и Bigelow взялись за разработку модуля B330 – объемом 330 кубических метров, способного приютить 6 астронавтов. Прямо сейчас на основе B330 компания создает реальный пока что наземный прототип – Expandable Bigelow Advanced Station Enhancement или XBASE – улучшенную версию модуля.

Вариантов использования его на Луне несколько. Первый – лунное депо или попросту база на орбите спутника. Тут с Bigelow готовы помочь ULA, которые предлагают использовать для запуска груза свою тяжелую ракету Vulcan 562.

Кроме того, надувные модули Bigelow теоретически можно использовать непосредственно на поверхности, получается Bigelow Lunar Outpost.

Финансирование от NASA

Bigelow - не единственная компания, которую NASA решили привлечь к созданию прототипов для будущих лунных обиталищ. В игру включились весьма серьезные компании. Скажем, Boeing для создания своего варианта модуля взяли за основу опыт проектирования и сборки на орбите, который в свое время применили на МКС.

Lockheed Martin, разработавшие один из самых популярных авиатранспортников, С-130 “Геркулес”, предложили модернизировать логистический модуль – из тех, которые использовали в свое время для перевозки оборудования и материалов на станцию на борту космических шаттлов.

Куда же без Китая

У Китая тоже есть виды на спутник Земли, и они довольно масштабны - речь идет как о создании тяжелой ракеты, так и о строительстве базы на поверхности. Хотя последнее, пока что, лишь наброски. Китай не спешит, собираясь полететь к Луне в 2030-х.

Правда, пока все лунные проекты так и остаются красивыми идеями. И дело не только в том, что к Луне лететь дорого, да и практически не на чем – последний старт сверхтяжелой Saturn V произошел в 1973 году, а на строительство соответствующих аппаратов уйдет немало времени. Кроме техники, есть масса других проблем. Никто пока так и не смог решить проблему влияния длительного пребывания космоса на организм человека. Известно, что отсутствие гравитации пагубно влияет на костную ткань и зрение. Радиацию также никто не отменял.

Что бы там не говорили, но тот же модуль Bigelow на МКС – лишь большая тестовая комната. Члены МКС входят туда лишь изредка и на небольшой промежуток времени для того, чтоб собрать данные измерений, проверить, как модуль работает в условиях открытого космоса, бомбардировки микрометеоритами или осколками мусора, насколько защищает от радиации. Кроме того, содержать лунный проект – дорогое удовольствие.

Постоянная команда на орбите нашего спутника будет нуждаться в регулярном пополнении ресурсов, в воде, продуктах. На МКС доставлять грузы – также дело недешевое, даже с учетом использования ракет Илона Маска стоимость вывода одного килограмма на орбиту приближается к 2000 долларов. А ведь МКС расположена на высоте 400 км. От Земли до Луны – 380 тысяч километров. Стоимость лунных миссий колеблется от 1,5 до 10 млрд долларов, а максимальная сумма – это почти половина годового бюджета NASA.

Ситуацию могла бы изменить добыча ресурсов на месте (in situ, как говорят). Оптимизма добавляет недавнее открытие – на Луне все же смогли обнаружить лед. Особенно он распространен в полярных областях. Это может немного помочь решить вопрос с топливом или постоянной работой базы. Тем не менее, хоть и называют 2022 год как стартовую дату, поселенцы на Луне – все еще неблизкая перспектива.