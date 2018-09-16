День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Россияне, арестованные за шпионаж по делу Скрипалей, обвиняются в кибератаке на WADA
Россияне, арестованные за шпионаж по делу Скрипалей, обвиняются в кибератаке на WADA
Новости: СМИ: Трамп хочет сместить главу Пентагона
СМИ: Трамп хочет сместить главу Пентагона
Новости: Головкин - Альварес: все о бое
Головкин - Альварес: все о бое
Новости: "Х-фактор" 9 сезон 3 выпуск: как прошел третий кастинг в Мариуполе (Видео)
"Х-фактор" 9 сезон 3 выпуск: как прошел третий кастинг в Мариуполе (Видео)
X

"Нейтронная паста": Ученые обнаружили самое прочное вещество во Вселенной

Нейтронная звезда в созвездии Рака
00:52 Сегодня Телеграф
https://naked-science.ru/
Фото: Твиттер

Новости науки: Компьютерное моделирование показало, что сгустки сверхплотного вещества в недрах нейтронных звезд отличаются невероятной для обычных материалов прочностью.

Крупные звезды гибнут, взрываясь сверхновыми, и могут оставить после себя сверхплотную нейтронную звезду: при размерах в пару десятков километров такие тела весят как обычные звезды средней величины. Большей частью они состоят из ядра — смеси протонов, нейтронов и, возможно, более экзотических частиц.

Это невероятно плотное "вырожденное" вещество обладает крайне необычными свойствами. Предполагается, что на определенной глубине оно образует довольно сложные структуры — сгустки, плоские слои, длинные нити. За схожесть с популярными блюдами итальянской кухни их называют "нейтронными ньокки", "нейтронной лазаньей" и "нейтронной пастой".

Плотность нейтронной пасты колоссальна, в сотни триллионов раз превышает плотность воды, и ее лабораторные исследования пока что невозможны. Поэтому Чарльз Хоровиц (Charles Horowitz) из Университета Индианы в Блумингтоне и его коллеги изучили эластические свойства этого вещества теоретически, проведя компьютерное моделирование его реакции на растяжение и деформацию.

В статье, опубликованной в журнале Physical Review Letters, ученые сообщают, что для разрушения нитей "пасты" требуется приложить колоссальную силу — большую, чем у любого другого известного вещества.

Возможно, проверить эти расчеты удастся с помощью гравитационной обсерватории, такой как проект LIGO, благодаря которому были зарегистрированы гравитационные волны. Нейтронные звезды быстро вращаются, и если на их поверхности или в недрах есть неоднородности, то они должны излучать гравитационные волны.

Считалось, что в мощном поле притяжения звезды сверхплотные "горы" на ее поверхности не могут подниматься выше нескольких сантиметров. Однако новые расчеты эластических свойств нейтронной пасты показали, что она невероятно прочна и вполне способна поддерживать существование неровностей до десятка сантиметров высотой. Это дает надежду на то, что рано или поздно будут обнаружены гравитационные волны от вращающейся нейтронной звезды.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Астрономия, Астрофизика, Нейтронная паста, Нейтронные звезды.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые научились находить места рождения звезд Млечного Пути Ближайшая к Земле экзопланета имеет все шансы быть обитаемой В Йеле смогли "телепортировать" квантовый логический элемент

Последние новости

Футзал. Сборная Украины пробилась в "финал четырех" Евро-2019 Black Eyed Peas представили новую песню после длительной паузы Девушка из Швеции показала, как может выглядеть тело, если отказаться от алкоголя (Фото)
Сегодня читают
01 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
02 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
03 Врачи назвали продукты, которые помогут улучшить сон
04 Чемпион мира по боксу подрался в баре
05 Головкин - Альварес: прогноз букмекеров на главный бой сентября
06 Температура в августе побила рекорды
Новости сегодня
01:51 Безумная инженерия: Мастера воссоздали первый прототип легендарного ретро-кара
01:29 Не такая уж и далекая Хорватия: Страна с богатой историей и сказочной природой (Фото)
00:32 Медики назвали очень полезный фрукт для сердца
00:24 Огромные и дорогие дома, в которых мечтает жить каждый (Фото)
00:17 Ирландский футболист забил потрясающий по точности автогол (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Миллионы Лазаренко: завершить дело США обещают уже в 2018-м
Новости: Гройсман: правительство не контролирует СМИ
Гройсман: правительство не контролирует СМИ
Новости: Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Зеркаль: РФ будет угрожать Европе, построив "Северный Поток 2"
Новости: Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Сара Джессика Паркер поделилась мыслями о популярности сериала "Секс в большом городе"
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь