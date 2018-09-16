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Ученые выявили участки мозга, ответственные за составление рассказов

Мозг
04:56 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay

Новости науки: Ученые определили, какие зоны мозга участвуют в составлении и описании историй.

Нейрофизиологи из Университета Макмастера (Канада) провели эксперимент с участием студентов, который показал, какие области мозга участвуют в составлении антропоцентричных рассказов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Cognitive Neuroscience.

Ученые хотели понять, почему человек увлекается сюжетообразующими историями. Для этого они провели нехитрый эксперимент. В нем участвовал 21 студент, 17 из которых девушки. Все они увлекались изобразительным искусством. Во время опыта участников сканировали при помощи магнитно-резонансной томографии (МРТ) и декларировали краткие заголовки, в которых содержалась завязка истории — например, "Хирург нашел ножницы внутри пациента" или "Рыбак спас мальчика из замерзшего озера". Затем из предложенных фраз студенты составляли полноценные рассказы, которые выражались в трех форматах: в форме монолога, в виде жестов и рисунком на планшете.

В качестве контроля исследователи использовали второе задание, аналогичное первому. В нем участникам предлагался случайный предмет, например бинокль, который те описывали теми же способами, что и в первый раз, но с одним условием: в описании не должны появляться люди. Первое задание авторы назвали "повествованием", а второе "описанием". Таким образом они хотели вычленить реакцию мозга, которая проявляется исключительно в ответ на сюжетные истории, в центре которых — человек.

Путем "вычитания" одних реакций из других ученые выяснили, что в составлении и рассказе историй, вне зависимости от способа повествования, важнейшую роль играют три области: височно-теменной узел (TPJ), верхняя височная борозда (STS) и задняя поясная кора (PCC). Первая отвечает за сбор информации из таламуса, лимбической, зрительной, слуховой и соматосенсорной систем и обрабатывает ее. Вторая анализирует речь, распознает лица и участвует в социальном восприятии. Функции третьей связаны с обучением и памятью. Этот кластер они назвали "повествовательным центром".

В будущем авторы собираются понять разницу в реакциях мозга на рассказ от первого лица и на пассивное созерцание истории.

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Новости науки, Мозг, Нейробиология, Нейрофизиология, Университет Макмастера.
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