В Канаде нашли мумию волчонка ледникового периода

Две группы канадских шахтеров независимо друг от друга обнаружили в верхнем течении реки Юкон мумию волчонка и фрагмент тела олененка, которые погибли во время последнего ледникового периода, около 50 тысяч лет назад. В те времена в этих местах водились мамонты, мастодонты, саблезубые тигры и многие современные виды.

Отмечается, что останки волчонка и олененка были найдены еще в 2016 году, а затем переданы ученым для изучения. Теперь же исследования останков завершились и они выставлены в Доусоне, а затем будут переданы в музей столицы территории Юкон, города Уайтхорс.

Мумия волчонка, найденная на Юконе - особо ценная находка: на сегодняшний день это единственные мумифицированные останки волка ледникового периода. По словам палеонтолога Гранта Зазулы, который занимался исследованием останков, он и его коллеги располагают большим количеством костных останков животных ледникового периода, но сохранившиеся мягкие ткани - большая редкость для этого региона.

С помощью радиоуглеродного анализа исследователи подтвердили возраст волчонка по глубине залегания находок: он родился 50 тысяч лет назад. Льды сохранили его шерстку, кожу и мышцы. Ученые установили, что на момент смерти волчонку было восемь месяцев.

Олененок сохранился хуже - есть только передняя половина тела, но сохранность тканей оказалось такой же, как у останков волчонка.