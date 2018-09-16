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Археологи обнаружили в Гватемале алтарь майя

На алтаре описаны принципы правления древних майя
12:03 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: zn.ua

Новости науки: Возраст находки оценивается почти в 1500 лет.

Археологи обнаружили на севере Гватемалы алтарь майя, на который был нанесен текст, описывающий политику правителей Канульского царства в середине VI века. Описываемые на алтаре политические стратегии напоминают действие сериала "Игра престолов".

Алтарь был найден среди джунглей в руинах храма древнего города Ла-Корона. Исследователи обнаружили плиту из известняка длиной 1,46 метра и шириной 1,2 метра, ее вес превышает тонну. Ученым удалось датировать образец майянского иероглифического письма 12 мая 544 года.

Письмена рассказывают о правителе Ла-Корона по имени Чак-Тук-Ичак, который "сидел и держал скипетр, на котором были изображены два бога-покровителя города". Некоторые другие артефакты указывают на то, что Чак-Тук-Ичак правил соседним городом, Эль Перу-Вака, примерно 20 лет спустя.

По словам ученых, находка свидетельствует о том, что династия правителей Кануля проводила успешную экспансию в земли, которые принадлежали Мутульскому царству. Они победили своих соперников в 562 году, что позволило им беспрепятственно править в майяских низменностях (юго-восточная часть Мезоамерики) в течение двух столетий.

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Новости науки, алтпрь, Археологи, Гватемал, Майя, Находка, Ученые.
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