День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 16.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
В Раде зарегистрирован законопроект о госбюджете на 2019 год
Новости: Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Работники лесного хозяйства отмечают профессиональный праздник
Новости: Леннокс Льюис не согласен с решением судей в бою Головкин - Альварес
Леннокс Льюис не согласен с решением судей в бою Головкин - Альварес
Новости: Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
Кейт Миддлтон в скором времени вернется на работу
X

Астрофизики обнаружили в космосе нечто очень странное

Вселенная
14:43 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Источники рентгеновского излучения в галактике образовали необычную структуру в виде гигантского кольца.

Новые данные с телескопов "Чандра" и "Хаббл" позволили ученым наблюдать необычное явление во Вселенной – необычное кольцо гигантского размера в галактике AM 0644-741. Эта структура в виде кольца образовалась в результате столкновения двух галактик. Объект, вероятно, образован двойными звездными системами, в которых есть либо нейтронные звезды, либо черные дыры.

Вторая странность заключается в том, что все источники излучения в кольце относятся к группе ультраярких (ULXs) – такие структуры генерируют больше энергии на порядок больше, нежели обычные двойные системы.

Но они живут не долго – несколько миллионов лет, что по меркам Вселенной почти мгновение. В конце жизненного цикла превращаются в сверхмассивные черные дыры или в нейтронные звезды с огромной массой.

Космическое кольцо образовалось после того, как расширяющееся газовое кольцо от столкновения двух галактик запустило процесс рождения новых звезд. Подобные кольцевые структуры — настоящая радость для астрономов. С их помощью весьма удобно изучать механизмы формирования двойных звездных систем и поведение ULXs.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, AM 0644-741, Астрофизики, Вселенная, Галактика, Космос, Телескоп, Фото, Хаббл, Чандра, Явление.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Ученые рассказали, когда начнется заселение Луны Ученые снова отложили запуск на МКС грузового корабля "Конотори-7" Шнобелевская премия-2018: названы все победители премии

Последние новости

Палец в глаз: жуткая травма Фирмино в матче с Тоттенхэм - Ливерпуль Звезда украинского сериала "Школа" выпустила новый клип (Видео) Ибрагимович в фирменном стиле забил 500-й гол в карьере (Видео)
Сегодня читают
01 Головкин - Альварес 2: события боя
02 Ураган "Флоренс": Трамп объявил чрезвычайное положение
03 Головкин - Альварес 2: полное видео боя-реванша
04 Ломаченко и братья Кличко вошли в рейтинг лучших боксеров мира за последние 25 лет
05 Головкин - Альварес: где и когда смотреть бой
Новости сегодня
15:06 Украинский журналист задержан в Казахстане
15:00 Киевлян предупреждают о сильном ветре
14:59 Ребров: Счастлив, что нам удалось победить
14:56 Земля Франца-Иосифа замусорена пластиком
14:47 Британский политик объявлен персоной нон-грата в Украине
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Три города примут Заседание Парламентского комитета Украина-ЕС
Новости: НАБУ отпустило Омеляна за границу
НАБУ отпустило Омеляна за границу
Новости: Арсенал обнаружили в Одесской области
Арсенал обнаружили в Одесской области
Новости: Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Осенний маникюр: модные тенденции маникюра на осень 2018 года (Фото)
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь