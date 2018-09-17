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Археологи обнаружили предполагаемое место рождения Генриха VII

Предполагаемое место рождения Генриха VII
20:40 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото:naked-science.ru

Новости науки: Археологи считают, что здание, обнаруженное рядом с замком Пембрук, могло принадлежать Джасперу Тюдору.

Аномальная жара, наступившая этим летом в Великобритании, обнаружила следы древних поселений, в том числе больших средневековых поместий. Одно из них археологи отметили рядом с замком Пембрук. Сейчас ученые из Археологического траста Дайфед (Dyfed Archaeological Trust) начали раскопки. Первые артефакты убедили их в том, что дом мог принадлежать Джасперу Тюдору.

В воскресенье археологи закончили первую двухнедельную оценку территории. Они выкопали всего две траншеи, но уже замерили объем работ. По их данным, речь идет о строении величиной в два теннисных корта. Кроме того, они открыли полметра стены и обнаружили, что ее толщина равна метру, что говорит о массивности здания. Вместе с тем специалисты нашли зеленую гладкую черепицу и следы винтовой лестницы. По словам руководителя работ Джеймса Мика (James Meek), находки говорят о том, что здание "выглядело эффектно" и могло принадлежать человеку знатного рода:

"Мы знаем (из документов. — Прим. ред.), что Генрих родился в замке, который тогда принадлежал его дяде Джасперу Тюдору. Однако вполне вероятно, что он появился на свет не в сторожевой башне, а в современной для того времени резиденции".

Мик также отметил, что останки изменили представление археологов о том, как обустраивались средневековые замки. Ранее предполагалось, что здания, не обладающие административным статусом, строили из дерева, однако в этом случае каменная постройка — жилой дом.

Археолог из Оксфордского университета Марк Меррони (Mark Merrony) сказал, что если резиденция в действительности является местом рождения Генриха VII, то это одно из самых значительных исторических открытий за последнее время.

По его мнению, оно вдвойне интересно тем, что предыдущей важной средневековой находкой стало место захоронения Ричарда III — противника Генриха VII. Генрих VII — король Англии, правивший с 1485 по 1509 год. Он окончил Войну роз, разбив в Битве при Босворте армию Ричарда III, и стал первым монархом из династии Тюдоров.

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Новости науки, Археологи, Генрих VII, Место рождения, Следы древних поселений.
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