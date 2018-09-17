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Астрономы показали удивительный снимок "Карлика из Феникса"

"Карлик из Феникса"
21:34 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: zn.ua

Новости науки: Карликовая галактика располагается в созвездии Феникса.

Астрономы с помощью Очень большого телескопа получили снимок карликовой галактики из созвездия Феникса, которая так и называется "Карлик из Феникса".

Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, скопление уникально тем, что не вкладывается в обычную схему классификации карликовых галактик.

По форме оно подходит под определение сфероидальных карликовых галактик, в которых недостаточно газа для образования новых звезд. Однако, исследования показали, что рядом с этой галактикой находится связанное с ней облако газа, свидетельствующее о продолжающемся звездообразовании, а также молодое звездное население.

Газовое облако не лежит внутри галактики, но гравитационно связано с ней, а это значит, что через некоторое время оно неизбежно вернется в галактику.

Поскольку облако расположено в непосредственной близости от галактики, весьма вероятно, что процесс, в результате которого облако оказалось выброшено из галактики, все еще продолжается. Изучив форму газового облака, астрономы пришли к заключению, что наиболее вероятной причиной его выталкивания из галактики являются взрывы сверхновых в ней.

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Новости науки, Астрономы, Галактика, Карлик из Феникса, Карликовая галактика, Снимок, Созвездие Феникса.
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