Астрономы показали удивительный снимок "Карлика из Феникса"

Астрономы с помощью Очень большого телескопа получили снимок карликовой галактики из созвездия Феникса, которая так и называется "Карлик из Феникса".

Как сообщается на сайте Европейской южной обсерватории, скопление уникально тем, что не вкладывается в обычную схему классификации карликовых галактик.

По форме оно подходит под определение сфероидальных карликовых галактик, в которых недостаточно газа для образования новых звезд. Однако, исследования показали, что рядом с этой галактикой находится связанное с ней облако газа, свидетельствующее о продолжающемся звездообразовании, а также молодое звездное население.

Газовое облако не лежит внутри галактики, но гравитационно связано с ней, а это значит, что через некоторое время оно неизбежно вернется в галактику.

Поскольку облако расположено в непосредственной близости от галактики, весьма вероятно, что процесс, в результате которого облако оказалось выброшено из галактики, все еще продолжается. Изучив форму газового облака, астрономы пришли к заключению, что наиболее вероятной причиной его выталкивания из галактики являются взрывы сверхновых в ней.