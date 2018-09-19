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В космосе обнаружили необычный пульсар

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Космос
10:30 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: NASA

Новости науки: Многие космологические теории придется пересмотреть из-за подобных объектов.

Астрономы при помощи с помощью радиоинтерферометрической установки LOFAR обнаружили необычный пульсар, который противоречит теоретическим моделям, описывающих поведение этих объектов.

Пульсар под названием PSR J0250+5854, находящийся на расстоянии 5 тысяч световых лет от Земли, оказался самым медленным из обнаруженных ранее – полный оборот вокруг своей оси он совершает за 23,5 секунд. До недавнего времени это считалось невозможным даже в теории.

Обычно пульсары вращаются очень быстро, большая часть которых совершают полный оборот менее чем за полторы миллисекунды. Предполагается, что данные объекты представляют собой вращающиеся нейтронные звезды с магнитным полем, которое наклонено к оси вращения. Существует теория, что они являются источником необъяснимых науке гамма-всплесков.

Если скорость вращения PSR J0250+5854 подтвердится, это будет означать, что предыдущие теории о пульсарах неверны. Более того, вероятно многие космологические теории придется пересмотреть из-за подобных обнаруженных объектов.

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Новости науки, Астрономы, Вселенная, Космос, Объект, Объект в космосе, Пульсар, странный объект.
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