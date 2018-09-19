Ученые NASA заявили, что планета похожа на Землю может быть пригодной для жизни

В 2016 году ученые обнаружили на орбите Проксимы Центавра, ближайшей к Солнечной системе звезде, планету, похожая на Землю.

Недавно ученые NASA заявили , что Проксима b вполне может оказаться пригодной для жизни и это "очень даже вероятно". Однако, у планет, как Проксима b, вращающихся вокруг красных карликов, – не слишком много шансов сохранить пригодные для жизни условия.

Ведь близость к звезде может спровоцировать так называемый бесконтрольный парниковый эффект и привести к испарению океанов. Это произошло с Венерой. Кроме того, планета в этой зоне получает сильное излучение, которое со временем должно привести к потере воды и атмосферы.

Поэтому даже если сначала на Проксима b и были пригодные для жизни условия, планета могла слишком нагреться до того момента, когда там теоретически могла зародиться жизнь.

При этом существует немало сценариев, которые доказывают – эта планета была, или до сих пор является пригодной для жизни.

По одному из них, Проксима b сформировалась как можно дальше от звезды и только потом перешла на нынешнюю орбиту. Таким образом она могла избежать перегрева и жесткого излучения Солнца.

Также ученые предполагают, что сначала на планете было очень много воды – вероятно, в 10 раз больше, чем на Земле. Поэтому даже потеряв 90% влаги, остальной воды хватило бы на целый океан. По еще одной теории, планету окружало плотное водородное облако, которое взяло на себя удар и оставило пригодную для жизни атмосферу.