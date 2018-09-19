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Ученые создали самое сильное магнитное поле

Магнитное поле
20:56 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay.com

Новости науки: Ученые из Института физики твердого тела Токийского университета зарегистрировали самое сильное магнитное поле.

Исследователи сгенерировали сверхвысокие магнитные поля при помощи техники электромагнитного сжатия потока. "Магнитное поле — одно из фундаментальных свойств физической среды, — рассказывает ведущий автор исследования доктор Дайсуке Накамура. — Их можно контролировать с высокой точностью и напрямую взаимодействовать с электронными орбиталями и спинами; это делает их уникальными для исследований в таких областях физики твердого тела, как магнитные материалы, сверхпроводники, полупроводники, сильно коррелированные электронные материалы и прочие наноматериалы".

"Мы разработали высокоэффективный инструмент электромагнитного сжатия потока для создания мегагаусского магнитного поля, — поясняют исследователи. — И обнаружили, что эффективность преобразования электрической энергии, содержащейся в конденсаторных банках, во взрывную кинетическую энергию намного выше по сравнению с результатами, достигнутыми с предыдущими инструментами. Магнитное поле измерено зондом Фарадея отражающего типа при помощи оптического волокна — пиковое зарегистрированное значение достигло 1200 Тл".

Это поле оказалось в 400 раз мощнее генерируемых мощными магнитами в аппаратах МРТ и в 50 миллионов раз мощнее магнитного поля Земли. Во время экспериментов на открытых пространствах достигались и более мощные магнитные поля, правда, с использованием химических взрывчатых веществ. Однако этот результат — рекорд для магнитных полей, полученных в закрытом помещении в контролируемой среде.

Исследование может открыть новые границы для физики твердого тела. Так, оно даст физикам возможность достичь «квантового предела» — условия, при котором все электроны в материале ограничены самым низким энергетическим состоянием, в котором могут проявиться экзотические квантовые феномены. "Эта работа открывает новые научные горизонты, а также расширяет границы для изучения ультравысоких магнитных полей", — объясняет доктор Накамура.

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Новости науки, Исследование, Магнитное поле, Наука, Ученые, Физики.
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