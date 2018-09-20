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Ученые обнаружили во Вселенной невозможный для Земли сверхпрочный материал

Вселенная
09:38 Сегодня Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: YouTube

Новости науки: Это вещество является самой прочной субстанцией во Вселенной.

Физики из Университета Индианы в Блумингтоне выдвинули предположение, что в недрах нейтронных звезд находится самое плотное вещество во Вселенной. Вещество таких звезд в глубине ядра формирует своеобразные нити или сгустки, назвав эти структуры "нейтронной пастой".

Поскольку физически провести исследования такого вещества невозможно, физики использовали для математическое моделирование для изучения "нейтронной пасты". Оказалось, что плотность такой субстанции настолько огромна, что вес кубического метра весил бы больше всей нашей планеты, а крохотный кусочек такого вещества пробил бы поверхность Земли до самого ядра за секунду.

Также вещество нейтронной звезды настолько прочное, что для малейшей его деформации необходима колоссальная сила, которую даже представить сложно.

Расчеты показали, что из-за "нейтронной пасты" на поверхности нейтронной звезды могут формироваться холмы высотой в несколько сантиметров. Если подобные формы рельефа нейтронных звезд действительно существуют — то рано или поздно астрофизики смогут зафиксировать гравитационные волны от этих небесных объектов.

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Новости науки, Вещество, Вселенная, Сверхпрочный материал, Ученые, Физики.
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