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Космический зонд Parker Solar Probe передал на Землю первый снимок

Parker Solar Probe
12:21 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: Википедия

Новости науки: Снимок был сделан зондом 9 сентября.

Зонд NASA Parker Solar Probe, который приблизится к Солнцу на расстояние около шести миллионов километров, прислал на Землю первый снимок, сделанный во время путешествия. Как сообщается на сайте агентства, снимок был сделан 9 сентября, когда зонд включил инструмент Wide-field Imager for Solar Probe (WISPR).

С помощью этого инструмента зонд в дальнейшем должен будет получить снимки солнечной короны и внутренней гелиосферы. WISPR состоит из двух камер. На левом изображении можно увидеть 58-градусное поле обзора одной из них, правом — 40-градусное поле обзора другой.

По словам исследователей, на левом снимке можно увидеть Млечный Путь. Яркий объект справа от центра изображения это Юпитер. Самая яркая звезда на изображении – Антарес, которая располагается в созвездии Скорпиона.

Parker Solar Probe оборудован огромным тепловым экраном из специального углепластикового материала, отражающего 99% света и тепла. Его толщина – 11 сантиметров, а длина и ширина достигают нескольких метров. Предполагается, что корпус зонда будет разогреваться до температур около 1500 градусов Кельвина и подвергаться действию потока радиации, превышающего фон на Земле почти в 500 раз.

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