NASA засняла редкое атмосферное явление (Видео)

Миссия Космического агентства, названная PMC Turbo, проходила в июле в течение пяти дней. За это время камеры NASA, установленные на воздушном шаре, запечатлели редкое атмосферное явление - мезосферные облака, также известные как серебристые облака. Сейчас вышел отчет, посвященный этой миссии.

Серебристые облака - крайне разреженные облака, возникающие в мезосфере, на высоте 80 километров. Они состоят из кристаллов льда, однако до сих пор не до конца известна природа их ядер. Метеорологи отдают предпочтение гипотезе, согласной которой ядрами служат метеоритные останки. Облака образуются летом между 43 и 65 градусами северной и южной широты. При этом они видны только в сумерках после захода Солнца, когда низкие слои атмосферы находятся в земной тени.

На формирование серебристых облаков влияют атмосферные гравитационные волны, образующиеся вследствие обтекания горных массивов ветровыми потоками. Эти волны, проходя через штормовые области, могут закручиваться в торнадо, поэтому их изучение важно для метеорологии.

Восьмого июля NASA запустило большой воздушный шар в мезосферу. К нему прикрепили груз с семью камерами высокого разрешения и лидаром. Все камеры образовывали мозаику, которая покрывала 160 километров. Шар отправили с ракетного полигона Эсрейндж (Швеция), через пять дней он прибыл в Нунавут (Канада). За время полета камеры сделали шесть миллионов фотографий, общий объем которых составил 120 терабайт.

©NASA Goddard

Бернард Кайфлер (Bernd Kaifler), участвовавший в разработке экспериментальной установки, рассказал, что исследователи получили на этом этапе: "Мы уже знаем двухмерную структуру волн, исходя из полученных фотографий, но чтобы составить полное описание, необходимо третье измерение. Данные лидара позволили установить вертикальную структуру волн, которую мы бы не получили, используя лишь изображения".

В последующем информация PMC Turbo послужит для уточнения прогноза погоды и лучшего понимания процессов, происходящих в верхней атмосфере не только Земли, но и других планет - например, Марса, где тоже образуются серебристые облака.

В августе ученые из Вейцмановского института продемонстрировали, что минеральные обломки «скелетов» фитопланктона могут накапливаться в воздухе и служить центрами конденсации атмосферной влаги.