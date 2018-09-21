Ученые выяснили, что мозг человека запрограммирован на лень

Среди молодежи набирает популярность пропаганда здорового образа жизни и идея открытия малого бизнеса. Много групп в социальных сетях направлены на то, чтобы мотивировать человека и обучать чему-то новому.

Психологи провели исследование, в котором выяснили, что дальше, чем простое чтение книг и групп по саморазвитию, дело продвигается лишь в единичных случаях.

В исследованиях приняли участие 29 молодых людей. Во время проведения упражнений за участками мозга испытуемых следили медики. Приборы фиксировали чрезвычайно высокую работу отделов полушарий при выполнении даже самых простых задач.

Выяснилось, что молодые люди с большим трудом выводили нарисованного персонажа из зоны комфорта (в прямом смысле). Их мозг при этом напрягался, тратя дополнительные ресурсы.

Психологи уверяют, что лень – это вовсе не порок, а естественная модель поведения. То есть, мозг человека стремится защитить тело от выполнения лишней работы и стресса. По словам исследователей, мозг человека готов тратить дополнительные усилия, но при условии, что телу не придется делать лишних движений.

Вывод ученых таков: лень – естественная модель поведения, мозг пытается сделать все, чтобы избежать физической активности.