День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 21.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко принял послов пяти государств
Порошенко принял послов пяти государств
Новости: Трамп возглавит заседание Совбеза ООН по Ирану
Трамп возглавит заседание Совбеза ООН по Ирану
Новости: Абдула рассудит дерби Львова и другие судейские назначения 9-го тура УПЛ
Абдула рассудит дерби Львова и другие судейские назначения 9-го тура УПЛ
Новости: Неделя моды в Милане 2018: известные бренды представили свои коллекции весна-лето 2019 (Фото)
Неделя моды в Милане 2018: известные бренды представили свои коллекции
X

Ученые выяснили, что мозг человека запрограммирован на лень

Лень
19:34 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: econet.ru

Новости науки: Психологи уверяют, что лень – естественная модель поведения.

Среди молодежи набирает популярность пропаганда здорового образа жизни и идея открытия малого бизнеса. Много групп в социальных сетях направлены на то, чтобы мотивировать человека и обучать чему-то новому.

Психологи провели исследование, в котором выяснили, что дальше, чем простое чтение книг и групп по саморазвитию, дело продвигается лишь в единичных случаях.

В исследованиях приняли участие 29 молодых людей. Во время проведения упражнений за участками мозга испытуемых следили медики. Приборы фиксировали чрезвычайно высокую работу отделов полушарий при выполнении даже самых простых задач.

Выяснилось, что молодые люди с большим трудом выводили нарисованного персонажа из зоны комфорта (в прямом смысле). Их мозг при этом напрягался, тратя дополнительные ресурсы.

Психологи уверяют, что лень – это вовсе не порок, а естественная модель поведения. То есть, мозг человека стремится защитить тело от выполнения лишней работы и стресса. По словам исследователей, мозг человека готов тратить дополнительные усилия, но при условии, что телу не придется делать лишних движений.

Вывод ученых таков: лень – естественная модель поведения, мозг пытается сделать все, чтобы избежать физической активности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Исследование, Лень, Мозг, Психологи, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

В сентябре Украину накроют магнитные бури Захватывающие кадры лунной поверхности со сменой дня и ночи (Видео) Впечатляющее зрелище: NASA показало ураган "Флоренс" из космоса

Последние новости

Лучшие варианты, как можно преобразить свою спальную комнату (Фото) Динамо U19 разгромило ровесников из Черноморца: обзор и видео голов Уморительные картинки и снимки, которые сделают ваш вечер веселым
Сегодня читают
01 На выходные в Украину придет похолодание и дожди
02 Украинцев предупредили о заморозках
03 Динамо - Астана 2:2 события матча (Видео)
04 Волкер сравнил Порошенко и Путина
05 Паспортный скандал: Климкин заявляет, что его не услышали
Новости сегодня
21:07 Звезда "Отчаянных домохозяек" вылечилась от рака
21:01 У марсохода возникли проблемы
20:59 Парные татуировки для тех, кто влюбился в друг друга на всю жизнь (Фото)
20:56 "Матрешки Трамп, Путин и Манафорт": редактор Time показал октябрьскую обложку
20:52 Шэрон Стоун показала снимок юношеских лет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Додона могут временно отстранить от должности
Додона могут временно отстранить от должности
Новости: Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Синоптик спрогнозировал погоду в Украине на октябрь
Новости: В Евпатории развернули третий дивизион С-400
В Евпатории развернули третий дивизион С-400
Новости: Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица
Оля Фреймут раскрыла секреты ухода за кожей лица
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь