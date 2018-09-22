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Ученые рассказали о экстренной ситуации марсохода "Кьюриосити"

Марсоход
12:18 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

Новости науки: Марсоход "Кьюриосити" не может передавать информацию на станцию в режиме реального времени.

У марсианского ровера "Кьюриосити" начались проблемы с передачей данных на Землю из-за проблем с памятью, от чего он аварийно прекратил работу. Помимо данных из памяти марсоход может передавать информацию в режиме реального времени, в том числе о своем статусе, и эта система работает в штатном режиме.

"Инженеры увеличивают количество информации, которую марсоход передает в режиме реального времени, чтобы лучше диагностировать проблему. Поскольку количество информации, передаваемой таким способом, ограничено, на диагностику потребуется некоторое время", — говорится в сообщении.

В понедельник и вторник инженеры, работающие с марсоходом, временно отключили работавшие научные инструменты, данные с которых пока невозможно сохранять в памяти аппарата. Они также готовят к работе запасной компьютер "Кьюриосити", который может потребоваться для диагностики основного компьютера.

Как отмечается в сообщении, ученые во время этой паузы изучают данные, собранные марсоходом на хребте Веры Рубин, и ищут подходящее место для еще одной попытки бурения. Несмотря на ошибки в системе, остальные системы аппарата работают в штатном режиме без сбоев.

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Новости науки, Исследования, Марс, Марсоход, Миссия, Наука, Работа.
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