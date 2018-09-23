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В Китае создали электронную кожу, реагирующую на мельчайшие раздражители

Разработана электронная кожа, чувствующая дуновение ветра и капли воды.
00:34 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay

Новости науки: Разработана электронная кожа, чувствующая дуновение ветра и капли воды.

Ученые из Китайской академии наук создали электронную кожу, достаточно чувствительную, чтобы регистрировать изменения в направлении ветра, падение капель и движение муравьев.

Ученые опубликовали работу о своих достижениях в журнале Science Robotics, в которой описали технологию электронной кожи и ее возможное применение.

Специалисты продолжают улучшать внешний вид и возможности роботов — и одной из главных областей исследования является кожа. Инженеры робототехники хотят разработать электронную кожу, похожую на человеческую. Считается, что роботам будущего необходимо "чувствовать", чтобы выполнять сложные, но аккуратные действия. Речь идет о реакции на температуру, замечании изменений в текстурах или обработке приятных ощущений. Ученые из Китая смогли сделать важный шаг в совершенствовании чувствительности электронной кожи.

Новая кожа способна регистрировать на незначительные изменения в давлении и конвертировать эту информацию в импульсы. Ученые покрыли магнитные сенсоры полой полимерной мембраной, а затем встроили магнитные бусины в ее верхнюю часть. При давлении мембрана вдавливается, из-за чего встроенные бусины приближаются к сенсору. Полученное сопротивление затем отправляется на электронную схему. Схема конвертирует сигналы в серию импульсов различных частот, отражающих интенсивность давления, которое "почувствовала" кожа.

Исследователи создали искусственный палец, покрытый электронной кожей, и прикрепили его к искусственной руке для испытаний. Они сообщают, что созданная ими кожа смогла сгенерировать импульсы в ответ даже на незначительное давление, оказанное на нее муравьями, бегавшими по поверхности. Она также смогла зарегистрировать изменения в скорости ветра и разницу в размере капель воды, падавших на нее.

Инженеры сообщают, что в некоторых случаях электронная кожа регистрировала изменения в давлении даже лучше человеческой. Они считают, что разработка может стать полезной в робототехнике и улучшит работоспособность искусственных конечностей.

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Новости науки, Искусственная кожа, Кибернетика, Робототехника, электронная кожа.
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