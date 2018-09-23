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Япония успешно запустила ракету Н-IIВ (Видео)

Н-IIВ
04:39 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Скриншот

Новости науки: Япония запустила ракету к МКС для доставки на Землю результатов экспериментов.

Япония произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находится космический грузовик "Конотори-7", прямая трансляция запуска ракеты велась на сайте японского аэрокосмического агентства JAXA.

Запуск ракеты произошел в 21.52 после неоднократных переносов по техническим причинам. Аппарат был запущен с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима.

Ожидается, что "Конотори-7" доставит на МКС капсулу для того, чтобы доставить на Землю результаты экспериментов, которые проводились на борту станции.

В ходе перелета планируется также проверить ее устойчивость к нагрузкам при прохождении в твердых слоях атмосферы, а также проверить возможность безопасной доставки на Землю груза из космоса.

Также на борту аппарата находится экспериментальный набор, состоящий из двух спутников STARS-Me, которые должны будут стать первым шагом к реализации проекта строительства космического лифта.

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Все по теме:

Новости науки, JAXA, Запуск ракеты, Конотори-7, Н-IIВ, Япония.
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