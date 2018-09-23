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Ученые установили, что желудочно-кишечный тракт напрямую связан с мозгом

Желудочно-кишечный тракт человека напрямую связан с мозгом
07:02 Сегодня Телеграф
hightech.fm
Фото: pixabay

Новости науки: Желудочно-кишечный тракт человека напрямую связан с мозгом

Желудочно-кишечный тракт человека состоит из более чем 100 млн нервных клеток. Предыдущие исследования утверждали, что он в течение десяти минут может связаться с мозгом, чтобы, к примеру, дать понять, насколько организму требуется пища. Но новое исследование ученых из Университета Дьюка показывает, что у ЖКТ есть прямая связь с мозгом через нейронную цепь. Она позволяет передавать сигналы за считанные секунды.

В тексте исследования, который появился в издании Science Mag, говорится о "новом наборе путей, которые используют клетки кишечника для быстрой связи со стволом мозга".

Ученые опирались на предыдущие открытия — в 2010 году нейробиолог Диего Боркес из Университета Дьюка сделал поразительное открытие. Он обнаружил, что ячейки энтероэндокринов, которыми покрыта оболочка пищеварительного тракта, производят гормоны — они активизируют пищеварение и подавляют голод. Однако исследователь задался вопросом, способны ли энтероэндокрины контактировать с центральной нервной системой и возможно ли было через нейроны передавать гормоны напрямую в головной мозг.

Однако та связь, которую обнаружили ученые недавно, намного быстрее. Они отмечают, что у нее есть очевидные преимущества — например, быстрое обнаружение токсинов и яда в организме, однако дальнейшие исследования могут рассказать о взаимодействии желудочно-кишечного тракта и мозга намного больше.

В совокупности эти два исследования помогают объяснить, почему стимуляция блуждающего нерва электрическим током может лечить тяжелую депрессию у людей, отмечает невролог Иван де Араужо, который возглавлял исследование. Результаты также могут объяснить, почему еда в большинстве случаев заставляет чувствовать организм лучше.

"Несмотря на то, что эти нейроны находятся вне мозга, они идеально подходят под определение поощрительной системы, которые стимулируют мотивацию и увеличивают удовольствие".

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Все по теме:

Новости науки, Анатомия, Биология, Желудочно-кишечный тракт, Мозг, Нейронная цепь.
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