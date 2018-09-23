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Ученые обнаружили самое древнее морское существо

Дикисония
11:57 Сегодня Телеграф
segodnya.ua
Фото: segodnya.ua

Новости науки: Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось.

Вблизи Белого моря археологи нашли самое древнее животное, которое когда-либо жило на Земле. Возраст существа составляет рекордные 558 миллионов лет. Возраст был определен по остаткам окаменелого жира – это органическое соединение не содержится в растениях или грибах, а значит обнаруженный организм относится к царству животных.

Морское существо, получившее название Дикинсония, было размером 1,4 метра в длину и почти столько же в ширину. Вероятно, это самый ранний предок нынешних млекопитающих. Внешне существо напоминает листок с ветвистой структурой, внешне напоминающей отпечаток пальца.

Открытие показывает, что история земной фауны гораздо длиннее, чем считалось. Более того, этот живой организм жил за 20 миллионов лет до Кембрийского взрыва – так ученые называют период, во время которого резко возросло количество ископаемых останков живых существ. Дикинсонии вели сидячий образ жизни. Но их потомки вскоре двинулись с места, отрастив ноги. И произошло это, как выяснилось, тоже на много миллионов лет раньше, чем принято было считать.

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Новости науки, Дикисония, Исследования, Морское существо, Наука, Открытие, Существо.
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