Ученые рекомендуют беременным женщинам отказаться от глютеносодержащих продуктов

Датские ученые впервые показали связь между употреблением диеты с высоким содержанием глютена или клейковины во время беременности и повышенным риском развития диабета у ребенка.

Новое исследование показало, что употребление большого количества клейковины, которая обычно встречается в таких продуктах, как хлеб, макароны и крупы, может удвоить эти шансы по сравнению с небольшим потреблением продуктов.

Предыдущие исследования животных показали, что диета во время беременности, не содержащая клейковины, почти полностью исключала появление диабета 1-го типа среди потомства, говорят эксперты.

Группа международных исследователей попыталась выяснить, наблюдается ли подобный эффект у людей. Исследование, результаты которого опубликованы в "Британском медицинском журнале" (BMJ), изучало данные более чем 63 тысяч беременных женщин в Дании.

Эксперты обнаружили, что среднее потребление глютена среди женщин составляет 13 г в день, варьируясь от 7 г до 20 г. Ученые выявили 247 случаев диабета 1-го типа у детей после среднего периода наблюдения 15,6 лет.

Они пришли к выводу, что риск развития диабета 1-го типа у детей "увеличивается пропорционально" потреблению матерью клейковины. У детей женщин с самым высоким показателем потребления клейковины риск был вдвое выше, чем у матерей с самым низким потреблением глютена.

Авторы исследования заявили, что необходимы дополнительные доказательства, прежде чем подготовить новые рекомендации по изменению диеты для беременных женщин.

Исследователи из Национального института здравоохранения и социального обеспечения в Финляндии считают: "Учитывая, что причинно-следственная связь между потреблением клейковины матерью и диабетом 1-го типа у ребенка еще не установлена, еще слишком рано менять рекомендации относительно употреблении глютена во время беременности. Тем не менее, врачи, исследователи и общественность должны знать о том, что употребление большого количества клейковины может быть вредным и что необходимы дальнейшие исследования для подтверждения или исключения этих выводов и для изучения возможных основных механизмов".