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"Хаббл" сделал детальный снимок скопления галактик

Скопления галактик
10:36 Сегодня Телеграф
zn.ua
Фото: NASA

Новости науки: Скопление располагается на расстоянии 300 миллионов световых лет от Земли.

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок скопления галактик, которое располагается в созвездии Волос Вероники. Как сообщается на сайте NASA, в скопление Кома входят тысячи гравитационно связанных галактик.

Большинство галактик скопления – эллиптические, например, NGC 4860 – самая яркая галактика на изображении. Вместе с тем, тут можно заметить также молодые спиральные галактики.

Одной из таких галактик является NGC 4858, которая располагается слева. Вместе с тем, эта галактика не просто спиральная, она отличается некоторыми особенностями.

Галактика окружена многочисленными скоплениями светящегося вещества, которые, предположительно, "вытекают" из нее. Кроме того, в ней проходит активный процесс звездообразования, который был вызван столкновением с другой галактикой в прошлом.

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