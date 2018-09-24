"Хаббл" сделал детальный снимок скопления галактик

Ученые с помощью телескопа "Хаббл" получили снимок скопления галактик, которое располагается в созвездии Волос Вероники. Как сообщается на сайте NASA, в скопление Кома входят тысячи гравитационно связанных галактик.

Большинство галактик скопления – эллиптические, например, NGC 4860 – самая яркая галактика на изображении. Вместе с тем, тут можно заметить также молодые спиральные галактики.

Одной из таких галактик является NGC 4858, которая располагается слева. Вместе с тем, эта галактика не просто спиральная, она отличается некоторыми особенностями.

Галактика окружена многочисленными скоплениями светящегося вещества, которые, предположительно, "вытекают" из нее. Кроме того, в ней проходит активный процесс звездообразования, который был вызван столкновением с другой галактикой в прошлом.