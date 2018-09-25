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Ученые впервые заметили пылевую бурю на Титане

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Титан
14:40 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: naked-science.ru

Новости науки: Это открытие делает Титан третьим объектом Солнечной системы после Земли и Марса, на поверхности которого запечатлели пылевые бури.

Специалисты NASA проанализировали изображения, полученные автоматической межпланетной станцией Cassini, и пришли к выводу, что необычные пятна на поверхности спутника не что иное, как пылевые бури. Посвященная этому работа опубликована в журнале Nature Geoscience.

Участвовавший в исследовании Себастьян Родригес (Sebastien Rodriguez) из Университета Париж VII имени Дени Дидро отметил, что гидрологический цикл Титана очень похож на земной. Вместо воды его реки и озера заполнены жидкими этаном и метаном. Они, как и вода на Земле, испаряются, конденсируются в облака и возвращаются на поверхность в виде дождя. Погода на спутнике зависит от сезонов. Во время равноденствия, когда Солнце пересекает небесный экватор, в тропических регионах образуются массивные облака, вызывающие шторм.

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Станция Cassini неоднократно фиксировала шторм в атмосфере спутника. Однако сейчас Себастьян Родригес и его коллеги рассмотрели инфракрасные фотографии, сделанные Cassini в 2009 году, и заметили необычно яркие пятна. По словам ученых, они решили, что это разновидность метановых облаков, но подробное изучение выявило иную природу явления.

Родригес отметил, что наличие облаков не согласовывалось со временем года. В случае их образования они бы находились высоко над поверхностью, в то время как показанные структуры не выходили за пределы десятикилометровой высоты. Это противоречие заставило исследователей искать возможные ответы. Они отмели гипотезу, которая предполагала, что яркие пятна — это замерзший метановый дождь. В таком случае блики оставались бы надолго, а не исчезали спустя 11 часов или пять недель.

Приняв во внимание то, что замеченное явление находилось прямо над экваториальной дюной, ученые выдвинули предположение, что яркие пятна — пылевая буря, сформированная из маленьких органических частиц. Родригес прокомментировал гипотезу:

«Мы считаем, что зонд «Гюйгенс», приземлившийся на Титан в январе 2005 года, поднял тогда небольшое облако органической пыли по время посадки. То, что мы увидели сейчас с помощью Cassini, — то же самое, но масштабнее. При этом скорость ветра, способного сотворить такое, должна быть очень высокой. В пять раз выше той, что измерил «Гюйгенс».

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Новости науки, Космос, Пылевые бури, Солнечная система, Титан, Ученые.
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