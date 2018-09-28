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Взрыв звезды: ученые показали невероятное зрелище (Видео)

Взрыв звезды
09:22 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото:www.segodnya.ua

Новости науки: Невероятный вид взрыва запечатлел телескоп Хаббл.

Взрыв звезд, или как их еще называют сверхновых, достаточно распространенное явление во Вселенной. Однако ученым впервые удалось запечатлеть момент этого грандиозного зрелища "вживую".

Звезда V838 сияла в созвездии Единорога до 2002 года, после чего засияла сильнее нашего Солнца в 600 тысяч раз и взорвалась, высвободив невероятное количество энергии, оставив после себя красивое облако из пыли и газа, которое постепенно улетучивалось в космос.

Ранее ученые могли наблюдать лишь статичную картинку. Однако телескоп Хаббл делал снимки сверхновой звезды на протяжении нескольких лет, после чего все снимки были сжаты в короткий 55-секундный видеролик, позволивший воочию увидеть взрыв звезды в деталях.

Звезда находится на расстоянии в 20 тысяч световых лет от нас и при хорошей погоде это остаточное свечение можно заметить даже невооруженным глазом – настолько оно было мощным.

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Новости науки, Взрыв, Взрыв звезды, Видео, Звезда, Телескоп, Ученые, Хаббл.
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