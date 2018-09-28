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Ученые вычислили дату апокалипсиса по записям Ньютона

Исаак Ньютон
10:41 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
www.unian.net
Фото: geo-storm.ru

Новости науки: Исаак Ньютон изучил Евангелие и пришел к выводу о том, что Земля вскоре "перезагрузится".

Ученые расшифровали записи физика Исаака Ньютона, который вычислил дату апокалипсиса по Библии.

Новые данные легли в основу книги "Исаак Ньютон: дары А**, которая переделала Вселенную". Ее автор Флориан Фрейштетер утверждает, что Ньютон изучил огромное количество религиозных текстов и попытался сделать несколько предсказаний.

"Для Ньютона новым началом должен стать 2060 год. Возможно, в это время должна произойти какая-то катастрофа, либо война, которая продлится четыре десятилетия и в конечном счете приведет к началу новой эры" - отмечают исследователи.

Ранее в Израиле родился теленок красного цвета, который упоминается в эпизоде священного писания иудаизма — Торе. Как в христианстве, так и в иудаизме красная корова занимает центральное место в предсказании "конца времен".

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Новости науки, Апокалипсис, Дата, Дата апокалипсиса, Исаак Ньютон, Ученые, Физик, Шифр.
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