Ученые вычислили дату апокалипсиса по записям Ньютона

Ученые расшифровали записи физика Исаака Ньютона, который вычислил дату апокалипсиса по Библии.

Новые данные легли в основу книги "Исаак Ньютон: дары А**, которая переделала Вселенную". Ее автор Флориан Фрейштетер утверждает, что Ньютон изучил огромное количество религиозных текстов и попытался сделать несколько предсказаний.

"Для Ньютона новым началом должен стать 2060 год. Возможно, в это время должна произойти какая-то катастрофа, либо война, которая продлится четыре десятилетия и в конечном счете приведет к началу новой эры" - отмечают исследователи.

Ранее в Израиле родился теленок красного цвета, который упоминается в эпизоде священного писания иудаизма — Торе. Как в христианстве, так и в иудаизме красная корова занимает центральное место в предсказании "конца времен".