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Ученые расшифровали тайное египетское послание

Египет
13:26 Пт, 28 Сентябрь 2018 Телеграф
www.segodnya.ua
Фото: tonkosti.ru

Новости науки: Найден странный египетский рисунок с птицами.

Ученые Страсбургского университета (Франция) расшифровали египетский текст, возраст которого достигает более 1300 лет. Оказалось, что на папирусе было написано заклинание, применяющееся для создания прочных любовных уз.

"Магический рецепт" представляет собой изображение двух похожих на птиц существ, которые смотрят друг на друга. Сверху и внизу рисунка располагается текст, написанный на коптском языке, который был распространен в Эллинистическом Египте, а его алфавит основан на греческой системе письма.

Ученые сравнили папирус с другими подобными артефактами и пришли к выводу, что птицы символизируют собой мужчину и женщину, находящихся в любовной связи.

По мнению исследователей, заклинание предназначалось для того, чтобы помочь объединиться тем, кто уже любит друг друга, и защитить их чувства. Однако возможны и другие интерпретации. Так, две птицы могут быть демонами, которые пытаются манипулировать человеком.

В августе 2018 года, сообщалось, что на осколках саркофага древнеегипетской мумии, хранящейся в музее Стэнфордского университета, были обнаружены фрагменты текста, ранее не замеченные учеными. Исследователи смогли расшифровать имя женщины, которой принадлежали останки, а также часть надписи, которая оказалась эпитафией.

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Новости науки, Египет, Египетское послание, Послание, Рисунок, Рисунок с птицами, Ученые.
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