Ученые обнаружили новый вид гигантских динозавров

Международная команда исследователей под руководством палеонтолога профессора Джоны Куаниере (Jonah Choiniere) из Витватерсрандского университета обнаружила новый вид динозавра в провинции Фри-Стейт Южно-Африканской Республики (ЮАР). Вид, названный Ledumahadi mafube, описан в журнале Current Biology.

Видовое название динозавра — mafube — в переводе с сесото, языка группы банту, одного из одиннадцати официальных языков ЮАР, означает «гигантский раскат грома на заре». По мнению палеонтологов, это хорошо отражает внушительные габариты динозавра, а также указывает на его родство с группой зауроподов.

Зауроподы — группа (или инфраотряд) четвероногих растительноядных динозавров, принадлежащих отряду ящеротазовые. Всего зауроподов насчитывается 130 видов — это 13 семейств и 70 родов. Все они обитали с юрского по меловой период, то есть около 85-200 миллионов лет назад. Зауроподы в основном имели огромное тело, но относительно маленькую голову, венчавшую длинную шею. Среди представителей этого инфраотряда наиболее известны диплодоки и брахиозавры.

Ledumahadi mafube — один из самых близких родственников зауроподов и даже один из их возможных предков, поскольку он жил более 200 миллионов лет назад. Передние конечности maufabe были крепче и подвижнее, чем у типичного зауропода. Этот факт заставил палеонтологов назвать mafube эволюционным экспериментом. В остальном ящеры внешне были похожи на представителей более позднего инфраотряда. Как рассказывает один из авторов исследования, самое впечатляющее в найденном динозавре — невероятная прочность и толщина его конечностей. Хотя у зауроподов, несмотря на их размеры, конечности были относительно тонкими.

Благодаря методу, включающему измерение конечностей, ученые определили, что mafube передвигался на всех четырех лапах. Это обстоятельство интересно и с эволюционной точки зрения, так как большинство динозавров — членов одной с mafube группы, живших также 200 миллионов лет назад, передвигались на двух ногах. Кроме того, остеогистологический анализ окаменелых останков показал, что найденный динозавр был уже взрослой особью: на это указывает характер изменений костей, демонстрирующий замедление темпов их роста перед смертью.Новый вид динозавра генетически тесно связан с другими гигантскими динозаврами из Аргентины, что подтверждает теорию суперконтинента Пангея, однако расширяет его временные границы и сдвигает с палеозоя на эру позже.