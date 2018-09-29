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Ученые смогли остановить ВИЧ на несколько месяцев

ВИЧ
08:12 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay.com

Новости науки: Новая перспективная методика может освободить ВИЧ-инфицированных от необходимости принимать лекарства каждый день.

Антиретровирусные препараты позволяют ВИЧ-инфицированным поддерживать низкую концентрацию вирусов, но принимать лекарства они вынуждены ежедневно в течение всей жизни. Отклонения от графика приема препаратов — главная причина повышения вирусной нагрузки, приводящей к ухудшению состояния пациента, поэтому ученые ищут новые терапевтические методы, которые позволят увеличить промежутки между приемами лекарств.

Эффективность одного из таких перспективных методов только что подтвердили результатами двух экспериментов с небольшим числом участников. ВИЧ-инфицированным добровольцам вводили препарат двух антител, который оказался способен на несколько месяцев подавить распространение вируса иммунодефицита.

Предыдущие эксперименты с каждым из антител по отдельности не дали результатов: вирус быстро переставал реагировать на препараты. Использовать сразу оба предложил иммунолог Мишель Нуссенцвейг (Michel Nussenzweig) из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке. Эта стратегия оказалась эффективной. На этой неделе в Nature и Nature Medicine были опубликованы результаты двух экспериментов, в каждом из которых однократное применение двух антител позволило поддерживать низкую вирусную нагрузку у большинства пациентов.

Одиннадцать участников первого эксперимента принимали антиретровирусные препараты и добились снижения вирусной нагрузки, но затем перестали принимать лекарства; семеро участников второго эксперимента с момента постановки диагноза не получали антиретровирусные препараты и на момент начала исследования имели высокий уровень вирусной нагрузки.

Вирусная нагрузка девяти пациентов из первой группы оставалась неопределяемой в течение 15 недель после получения экспериментального препарата и отказа от АРВ; еще у двух пациентов слишком низкий для определения уровень вирусной нагрузки продержался целый год. Во второй группе, где вирусная нагрузка изначально была выше, препарат оказался менее эффективен — размножение вируса остановилось на три месяца у четырех пациентов; для остальных троих препарат не сработал. "Это не универсальное средство, и оно недешево, — комментирует Нуссенцвейг, — но оно эффективно по крайней мере для некоторых пациентов".

Особый интерес коллег Нуссенцвейга вызвали те два пациента из первой группы, размножение вируса в организме которых не возобновляется вот уже 12 месяцев. "По неизвестным причинам вирус иногда перестает размножаться после прекращения приема антиретровирусных препаратов и не возвращается годами. Возможно, эти двое — из тех, кому повезло, но может быть, это результат экспериментальной терапии. Антитела могли произвести "эффект вакцины", который длится намного дольше, чем их собственное действие", — рассуждает Стивен Дикс (Steven Deeks), специалист по ВИЧ из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. На возможность «эффекта вакцины" указывают и результаты предыдущего эксперимента на обезьянах.

Если результаты, полученные группой Нуссенцвейга, удастся повторить в более масштабных исследованиях, "коктейль" из двух антител может изменить жизни ВИЧ-инфицированных, снизить риск развития резистентности вируса к антиретровирусным препаратам и даже замедлить скорость распространения ВИЧ-инфекции в мире.

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Новости науки, ВИЧ, Заболевание, Исследования, Лечение, Наука.
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