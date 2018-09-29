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Ученые нашли звезду, о существовании которой даже не подозревали

Галактика
14:04 Сб, 29 Сентябрь 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Существование нейтронной звезды опровергает современную теорию магнитного поля о подавлении релятивистских струй плазмы.

На расстоянии около 24 тысяч световых лет от Земли, в созвездии Кассиопеи, ученые Амстердамского университета обнаружили мертвую нейтронную звезду, которой, согласно современной теории , не должно существовать.

Обнаруженная нейтронная звезда извергает релятивистские струи плазмы и обладает сильным магнитным полем. Особенность ее состоит в том, что раньше извержение указанных струй плазмы наблюдалось только у звезд с магнитными полями, что в 1000 раз слабее, чем у этой.

Возглавляемые астрономом Якобом ван ден Эйнденом ученые Амстердамского университета наблюдали радиоизлучение, которое в дополнение к рентгеновскому исходило из системы Swift J0243.6 + 6124. Именно это и привело к открытию уникальной звезды.

После наблюдения и анализа полученной информации ученые пришли к выводу, что радиоизлучение звезды схоже с релятивистскими струями плазмы черных дыр. Только в данном случае, это излучение в 100 раз слабее, чем у других нейтронных звезд.

"Радиочастотный спектр Swift J0243 такой же, как у струй из других источников, и развивается таким же образом. Яркость радиоизлучения также следует за яркостью в падающем газе, как это видно в других реактивных системах. Так что впервые мы наблюдали струю нейтронной звезды с сильным магнитным полем", - сказал Ван ден Эйнден .

При этом магнитное поле вокруг обнаруженной нейтронной звезды Swift J0243.6 + 6124 в 10 триллионов раз сильнее, чем у Солнца. По мнению исследователей, данный факт точно опровергает теорию магнитного поля о подавлении струй плазмы, и требует повторного изучения того, как производятся и запускаются такие струи.

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Новости науки, Звезда, Исследования, Наука, Существование, Ученые.
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