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Астрофизики предложили новую модель поисков внеземного разума программой SETI

Радиотелескоп
00:37 Сегодня Телеграф
naked-science.ru
Фото: pixabay

Новости науки: Предложена новая модель поисков внеземной жизни по программам SETI.

Астрофизики пересмотрели модель поисков внеземного разума программами SETI и разработали новую, с помощью которой произвели новую оценку доступных данных.

Почему мы до сих пор не нашли свидетельств жизни нигде, кроме Земли? Трое астрофизиков решили рассмотреть этот вопрос с точки зрения аналогии с "иголкой в стоге сена". Их анализ включал создание модели для оценки объема работ, проделанных в поисках жизни за пределами Земли проектом SETI, по сравнению с тем, сколько еще нужно времени прежде, чем ученые смогут уверенно исключить вероятность того, что кроме нашей планеты ее нигде нет. Джейсон Райт, Шубхам Канодия и Эмили Лубар написали работу, описывающую их исследование, и опубликовали ее в базе препринтов arXiv.org.

Несмотря на то, что людям, не являющимся космологами, может казаться, что ученые проделали невероятно большую работу в поисках признаков жизни в других мирах, в реальности все, скорее всего, наоборот. В 2010 году, известный космолог Джилл Тартер сравнила проведенную на тот момент работу с поисками рыбы в стакане воды, стоя перед все еще неисследованным океаном. В своей новой работе, Райт, Канодия и Лубар создали модель, которая, по их мнению, лучше оценивает поиски внеземного разума, проведенные до сегодняшнего дня. Она берет во внимание количество проведенных поисков и объем исследованного пространства, и сравнивает их с расчетами размеров и сложности нашей Галактики и всей остальной Вселенной. 

Исследователи сосредоточились на более традиционных способах поиска – при помощи телескопов и другого продвинутого оборудования для изучения сигналов, получаемых Землей из других мест в космосе. Естественно, это исключает возможность того, что инопланетная жизнь уже на Земле, а также не берет во внимание необъяснимые феномены, вроде НЛО.

Исследователи выяснили, что аналогия Тартер очень близка к реальности, хотя в их случае они скорее вылили бы образец из стакана в бассейн. Ученые также отмечают, что еще одну известную аналогию возможно необходимо модифицировать. Они предполагают, что поиски внеземной жизни могут походить на поиск в провербиальном стоге сена одной из множества иголок, нежели просто одной иголки. Однако, исследователи также отметили, что нам будет достаточно найти хотя бы одну.

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Новости науки, Астрофизика, Внеземная жизнь, Сети.
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