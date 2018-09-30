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Ученые сделали важное открытие в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний

Ученые сделали важное открытие в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний
03:22 Сегодня Телеграф
gearmix.ru
Фото: gearmix.ru

Новости науки: На горизонте новый подход к лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

Около семи миллионов человек в Великобритании живут с проблемами сердца и кровообращения, такими как сердечно-сосудистые заболевания и фибрилляция предсердий, или пережили инфаркт или инсульт. В основе всех этих заболеваний лежат повреждённые кровеносные сосуды, и учёные полагают, что их восстановление и рост представляют собой наилучший вариант излечения.

До сих пор врачи добились в этом небольшого успеха, но перспективы открылись после того, как исследователи обнаружили, что стволовые клетки в кровотоке эмбрионов помогают формировать кровеносные сосуды. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Это знаменательное открытие, которое меняет научное понимание того, как образуются кровеносные сосуды, говорят исследователи из Университетского колледжа Лондона (UCL). Они уверены, что могут использовать эти клетки, известные как эритромиелоидные предшественники (ЭМП), в качестве основы для лечения и восстановления повреждённых кровеносных сосудов, а также выращивания новых сосудов даже у взрослых пациентов.

Однако, скорее всего, пройдёт, по крайней мере, ещё несколько лет до того момента, как новая методика выращивания кровеносных сосудов, как и любой другой новый препарат, станет доступной, поскольку необходимы дополнительные исследования, разработки и проверки на безопасность.

"Обнаружение того, что ЭМП генерируют эндотелиальные клетки для выращивания новых кровеносных сосудов у плода, было неожиданным и чрезвычайно захватывающим открытием", — сказала профессор Кристиана Рурберг из UCL.

Профессор Метин Авкиран, заместитель медицинского директора Британского фонда сердца, пояснил: "Эти результаты дают нам понимание, как в органах растут кровеносные сосуды".

"Этот факт может проложить путь к новым открытиям в регенеративной медицине и позволить учёным в будущем выращивать новые кровеносные сосуды или восстанавливать поврежденные при многих формах сердечно-сосудистых заболеваний", — добавил он.

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Новости науки, UCL, Кровеносные сосуды, Регенеративная медицина, Сердечно-сосудистые заболевания.
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