Ученые получили снимок поверхности астероида Рюгу

Японский космический аппарат "Хаябуса-2" сделал снимок при помощи инструмента Optical Navigation Camera Telescopic в 4:04 по Гринвичу 21-го сентября 2018-го года с высоты около 64 метров, согласно сообщению представителей JAXA. Они также добавили, что из всех фотографий астероида Рюгу, данный снимок имеет самое высокое разрешение.

Спустя 2 минуты после того, как было сделано это фото, "Хаябуса-2" спустил на поверхность астероида двух прыгающих роботов – MINERVA-II1A и MINERVA-II1B. Маленькие роверы исследуют Рюгу, собирая разнообразные данные.

На следующей неделе будет проведен спуск еще одного посадочного модуля, если все будет идти по плану. 3-го октября, "Хаябуса-2" должен спустить на астероид модуль MASCOT, собранный Германским центром авиации и космонавтики в сотрудничестве с французским космическим агентством CNES.

Также, как и роверы MINERVA-II1, MASCOT будет передвигаться прыжками. Учитывая неровную поверхность Рюгу и его слабую гравитацию, ученые пришли к выводу, что это наиболее оптимальный способ передвижения, так как колесный транспорт бы улетел с астероида, едва начав движение.

Миссия "Хаябуса-2" стартовала в декабре 2014-го года и вышла на орбиту Рюгу во второй половине июня этого года. На орбитальной станции также находится "запасной" ровер MINERVA-II2, который возможно будет спущен на астероид в следующем году. В 2019 году планируется спустить на него и саму станцию, чтобы собрать дополнительные образцы, которые в декабре 2020-го года должны будут прибыть на Землю в капсуле.

Данные, собранные на Рюгу, и их анализ помогут исследователям лучше понять, какой была ранняя Солнечная система, а также – какую роль сыграли в зарождении жизни на Земле обогащенные углеродом камни, вроде Рюгу.