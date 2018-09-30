Ученые сделали шокирующие прогнозы о смерти Вселенной

В Японии ученые университета Токио и Национальной астрономической обсерватории сделали прогноз о том, когда наступит смерть Вселенной. В расчетах им помогло наблюдение за 10 миллионами галактик в видимой части Вселенной при помощи мощнейшего телескопа на Гавайях.

Полученные данные они сопоставили с правилами гравитации, поведением темной материи в космосе, законов термодинамики и Теорией большого взрыва. Несмотря на то, что они не первые, кто делал подобные расчеты, японские ученые смогли как можно точнее предсказать время гибели Вселенной.

Судя по их результатам, Вселенная будет жить гораздо дольше, чем предполагалось ранее. Результаты показали, что конец Вселенной наступит не раньше, чем через 140 млрд лет. Напомним, что возраст вселенной составляет лишь 13,79 млрд лет. Как отметил профессор Тиакэ Хикагэ, он и его команда планируют продолжить дальнейшее исследование других галактик, чтобы получить еще более точное время прекращения существования Вселенной.