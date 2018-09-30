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В NASA сообщили о приближении астероида размером с Биг Бен

Астероид
13:42 Сегодня Телеграф
unian.net
Фото: pixabay.com

Новости науки: В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час.

Специалисты американского космического агентства NASA предупредили о том, что к Земле приближается крупный астероид SP1. Сообщается, что точные размеры астероида неизвестны, по предварительным данным его длинна составляет от 70 до 160 метров, он может своими масштабами превосходить высоту Биг Бена или колеса обозрения в Лондоне.

В NASA рассказали, что астероид движется со скоростью около 60 тысяч километров в час. Он приблизится на максимально близкое расстояние к Земле 3 октября. По расчетам, в этот день астероид пролетит мимо планеты на расстоянии 5,87 млн километров, что составляет около 15 расстояний от Земли до Луны.

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Новости науки, Астероид, Исследования, НАСА, Наука, Предупреждение.
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