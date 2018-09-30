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Названа дата отправки на МКС первого эмиратского космонавта

Космонавт
17:01 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay

Новости науки: Первый эмиратский космонавт будет отправлен на МКС 5 апреля и вернется 16 апреля 2019 года.

Первый космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) будет отправлен на Международную космическую станцию (МКС) 5 апреля на корабле Союз МС-12. Он вернется на Землю 16 апреля 2019 года, сообщили в Центре космонавтики имени Мухаммеда бен Рашида.

В космос отправится либо Газаа Аль Мансури (военный пилот), либо Султан Аль Нияди (специалист по кибербезопасности), которые преодолели многоступенчатый отбор и приступили к подготовке к полету в Звездном городке. Стоит напомнить, что два кандидата были выбраны из 4022 претендентов.

Стартовать космонавту из ОАЭ предстоит с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Кристиной Кук, а возвращаться – со стартующими 11 октября 2018 года космонавтом Алексеем Овчининым и астронавтом Ником Хейгом.

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Новости науки, Дата, МКС, Отправка на МКС первого эмиратского космонавта, Эмиратский космонавт.
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