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В Индии были обнаружены рисунки, которые принадлежали неизвестной цивилизации

Рисунки
16:41 Вт, 2 Октябрь 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: zn.ua

Новости науки: Возраст рисунков оценивается в десятки тысяч лет.

Археологи обнаружили в Индии тысячи наскальных рисунков, которые, по их мнению, могут принадлежать неизвестной цивилизации.

Рисунки, известные как петроглифы, были найдены на вершинах холмов в районе Конкан на западе штата Махараштра. Большинство из них оставались незамеченными на протяжении тысяч лет.

Рисунки изображают зверей, птиц, людей и геометрические фигуры. Несмотря на то, что рисунки покрывает слой грязи, некоторые из них были известны местным жителям и им поклонялись местные племена.

То, как нарисованные петроглифы, и их сходство с теми, которые находят в других частях мира, дает экспертам основания полагать, что они созданы в доисторические времена и является, возможно, самым старым из известных науке.

"Мы не нашли никаких изображений сельскохозяйственных работ, но на рисунках были сцены охоты на животных, а также детализация форм животных, поэтому автор знал о животных и морских существах. Это свидетельствует о его зависимости от охоты ради еды", - рассказал директор департамента археологии штата Махараштра Тэас Гардж.

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Новости науки, Индия, Неизвестная цивилизация, Неизвестные рисунки, Рисунки, Рисунки в Индии.
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