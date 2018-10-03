Обнаружен новый объект за Плутоном

Новый объект обнаружила команда астрономов под руководством Скотта Шеппарда (Scott Sheppard) из Института Карнеги в Вашингтоне. Небесное тело назвали 2015 TG387. Неофициальное же имя у объекта — Гоблин (The Goblin) из-за букв TG в официальном названии и того факта, что он был найден незадолго до Хэллоуина. Ученые отправили статью с описанием объекта в журнал Astronomical Journal.

2015 TG387 находится на расстоянии 80 астрономических единиц от Солнца, или около 12 миллиардов километров. Плутон, например, отдален от звезды на 34 астрономические единицы, что в два раза меньше. Впрочем, это еще не рекордный показатель для Солнечной системы: орбита самого удаленного объекта, за исключением долгопериодических комет, Седны в афелии достигает примерно 960 астрономических единиц.

Орбита нового объекта так же вытянута, как у Седны. В перигелии, то есть самой близкой к Солнцу точке, 2015 TG387 все равно удален на 65 астрономических единиц. Это небесное тело никогда не приближается к большим планетам Солнечной системы — Юпитеру и Нептуну — так, чтобы они оказывали на его орбиту какое-то заметное гравитационное влияние. Так, вместе с Седной и еще одним объектом — 2012 VP113 — 2015 TG387 относится к «изолированным» от остальных членам Солнечной Системы, что делает их чрезвычайно интересными предметами для изучения. Их анализ помогает понять, что именно происходит почти на самом краю.

Стоит отметить, что 2012 VP113 тоже обнаружил Шеппард в 2014 году. Это открытие помогло астрономам найти закономерность в характере движения столь отдаленных объектов Солнечной системы, что позволило предположить гравитационное влияние неизвестной планеты, в несколько раз большей, чем Земля. Эту гипотетическую планету называют Планетой X. Гоблин тоже подтверждает гипотезу.

Ученые предполагают, что таких небольших тел на периферии Солнечной системы могут быть тысячи, но расстояние, на котором они находятся, делает их обнаружение довольно трудным. Астрономы не могут увидеть 2015 TG387, когда она проходит почти 99% своей орбиты. Сейчас они заметили объект только потому, что он находился на одной из самых близких к Солнцу точек орбиты. Период оборота вокруг звезды, как говорят астрономы, у Гоблина составляет 40 тысяч лет.

Исследователям потребовалось несколько лет наблюдений, чтобы заметить объект в японский телескоп «Субару», диаметр зеркала которого — 8,2 метра. Он находится в обсерватории Мауна-Кеа на Гавайях. Впервые астрономы увидели 2015 TG387 в октябре 2015 года. Все дальнейшие наблюдения на других телескопах были посвящены определению орбиты объекта.

Напомним, присутствие Планеты X рассчитали в 2016 году астрономы Константин Батыгин и Майкл Браун. Чуть позже ученые определили участок на небесной сфере, где должна находиться планета. Задача исследовать этот участок стоит перед телескопом «Субару».