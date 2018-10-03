День Независимости Украины

Новости науки

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Четверг, 04.10.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Рева рассказал, кто из украинцев не получит субсидию
Новости: Итоги 3 октября: реакция Супрун, отопительный сезон и масштабный оползень
Итоги 3 октября: отопительный сезон и масштабный оползень
Новости: Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Лига чемпионов. Результаты матчей 3 октября
Новости: Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
X

Ученые нашли необычные "звезды-пришельцы" в Млечном Пути

Млечный Путь
21:48 Ср, 3 Октябрь 2018 Телеграф
zn.ua
Фото: pixabay.com

Новости науки: Скорость движения звезд может быть в десятки раз выше нормальной.

Астрономы Лейденского Университета обнаружили в Млечном Пути звезды, которые, скорее всего, попали в него из другой галактики. Как сообщает N+1, это редкий класс светил, скорость движения которых может быть в десятки раз выше нормальной. В ходе исследования ученые проанализировали наблюдаемые позиции на небе, параллаксы, собственные движения и лучевые скорости звезд из каталога, полученного телескопом Gaia. На основе этих данных они построили распределение скоростей и расстояний для семи миллионов светил в Млечном Пути. Затем астрономы начали искать объекты, скорость которых была бы настолько высокой, что позволила бы им покинуть Млечный Путь. В итоге ученым удалось определить 125 кандидатов, из которых лишь 20 могли бы преодолеть притяжение Млечного Пути с вероятностью выше 80%.

Поскольку выборка была не очень большой, исследователям не удалось найти сверхскоростные звезды. Семь объектов оказались убегающими звездами, которые, вероятно, были выброшены со своих обычных орбит при взаимодействии с другими светилами и теперь движутся со скоростями, доходящими до 700 километров в секунду. Интересно, что оставшиеся небесные тела, включая самые быстрые, не удалось связать с нашей Галактикой. Более того, они двигались не из центра Млечного Пути к его окраинам, а наоборот (и, судя по всему, никогда не были в центре). По мнению ученых, это могут быть "гости" из соседних галактик.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Вселенная, Галактика, Звезды, Исследования, Млечный путь, Наука.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

В Индии были обнаружены рисунки, которые принадлежали неизвестной цивилизации Названы лауреаты Нобелевской премии по физике Ученые рассказали, что происходит с человеческим телом в космосе

Последние новости

Ядовитые конверты в Пентагоне: Следователи установили личность подозреваемого Джаррелл Миллер хочет сразиться с Энтони Джошуа за титул WBA В Киеве временно изменится график движения трамваев №12
Сегодня читают
01 У РФ нет сил провести десантную операцию в Азовском море
02 Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей
03 Легенде бокса пришлось встать на стул для фото с Кличко
04 Танцы со звездами 2018: Оксана Марченко ответила на критику в свой адрес
05 Анита Луценко рассказала о трудностях проекта "Танцы со звездами"
Новости сегодня
08:16 Яблонец - Динамо: слова Хацкевича перед матчем Лиги Европы
08:00 Кайли Дженнер поделилась кадром, которым расстроила некоторых поклонников
07:53 В России под Костромой разбился частный вертолет
07:50 Динамо обыграло чемпиона Болгарии в Юношеской лиге УЕФА
07:50 Куба: повседневная жизнь на жарком Острове Свободы (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Минометы и БМП: на Донбассе боевики 21 раз открывали огонь
Новости: Глава МИД Словакии посетит Украину
Глава МИД Словакии посетит Украину
Новости: На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
На Facebook подали жалобу за незаконный сбор данных о детях
Новости: Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Рецепт дня: картофельные лодочки с творогом, чесноком и зеленью
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь