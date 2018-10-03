Ученые нашли необычные "звезды-пришельцы" в Млечном Пути

Астрономы Лейденского Университета обнаружили в Млечном Пути звезды, которые, скорее всего, попали в него из другой галактики. Как сообщает N+1, это редкий класс светил, скорость движения которых может быть в десятки раз выше нормальной. В ходе исследования ученые проанализировали наблюдаемые позиции на небе, параллаксы, собственные движения и лучевые скорости звезд из каталога, полученного телескопом Gaia. На основе этих данных они построили распределение скоростей и расстояний для семи миллионов светил в Млечном Пути. Затем астрономы начали искать объекты, скорость которых была бы настолько высокой, что позволила бы им покинуть Млечный Путь. В итоге ученым удалось определить 125 кандидатов, из которых лишь 20 могли бы преодолеть притяжение Млечного Пути с вероятностью выше 80%.

Поскольку выборка была не очень большой, исследователям не удалось найти сверхскоростные звезды. Семь объектов оказались убегающими звездами, которые, вероятно, были выброшены со своих обычных орбит при взаимодействии с другими светилами и теперь движутся со скоростями, доходящими до 700 километров в секунду. Интересно, что оставшиеся небесные тела, включая самые быстрые, не удалось связать с нашей Галактикой. Более того, они двигались не из центра Млечного Пути к его окраинам, а наоборот (и, судя по всему, никогда не были в центре). По мнению ученых, это могут быть "гости" из соседних галактик.