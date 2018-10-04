Исследователи обнаружили жизнь на глубине 600 метров под землей

Команда исследователей из Испании, Германии и США обнаружила тип цианобактерий, способных жить на глубине более чем 600 метров при полном отсутствии солнечного света. Группа описала свое открытие в работе, опубликованной в журнале National Academy of Sciences.

Регион реки Рио-Тинто в Испании уже долго время использовали в качестве "дублера" Марса из-за красного ландшафта, богатого железными и серными минералами. Из-за схожести с Красной планетой исследователи изучали образцы камней, собранные над и под землей, чтобы понять, какая жизнь может существовать в таком бесплодном месте. Ученые проделали 613-метровую скважину для изучения камней, находящихся глубоко под поверхностью. Так команда обнаружила цианобактерии, живущие в трещинах и расщелинах в собранных образцах. Были найдены и другие бактерии, обитающие глубоко в земле. Что касается цианобактерий, то все дело в том, что ранее ученые считали, что для выживания им необходим солнечный свет.

Цианобактерии получают энергию посредством фотосинтеза, так что им необходим солнечный свет. Они также являются одной из самых древних форм жизни на планете. До исследования предполагалось, что именно из-за них в атмосфере появился кислород, благодаря которому впоследствии развились другие формы жизни.

Удивленные своим открытием, исследователи вернулись к скважине для сбора больших образцов, следуя более строгому протоколу. Так ученые хотели удостовериться, что они не подвергаются воздействию внешних факторов. Исследователи обнаружили группы цианобактерий, обитающих в воздушных карманах камней.

Чтобы понять, как цианобактерии смогли выжить без солнечного света, команда изучила их под микроскопом. Они увидели, что в большинстве случаев найденные цианобактерии были абсолютно такими же, как их "кузены" на поверхности. При исследовании воздуха в карманах ученые узнали, что маленькие существа поглощали водородный газ, как видно из пониженных уровней водорода в местах их нахождения. Кроме того, оказалось, в фотосинтетической системе у подповерхностных цианобактерий есть небольшое "приспособление", позволившее им использовать "предохранительный клапан" для производства энергии. Другие представители вида используют его для выпуска избыточной энергии, чтобы предупредить перегрев при чрезмерном солнечном свете.